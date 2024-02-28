Моуриньо назвал единственное поражение, после которого он плакал

Жозе Моуриньо признался, что единственный случай, когда он плакал после поражения – это вылет в серии пенальти от «Баварии» в полуфинале Лиги чемпионов-2012, когда португальский тренер возглавлял «Реал»:

«Я плакал, конечно, не на поле и не в раздевалке, а по дороге домой – да. Когда я ехал домой, мне позвонил Мендеш: «Сделай мне одолжение: съезди к Криштиану, потому что он эмоционально мертв». Я сказал ему: «Я тоже мертв», но я это сделал. Он был такой же, как и я. Мы были уничтожены».

Ранее Моуриньо назвал увольнение из «Ромы» одним из самых болезненных.