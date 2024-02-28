Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Моуриньо назвал единственное поражение, после которого он плакал
Лига чемпионов
28 февраля 2024, 21:22 |
1070
0

Моуриньо назвал единственное поражение, после которого он плакал

Португалец тяжело перенес вылет об «Баварии» в ЛЧ-2012

28 февраля 2024, 21:22 |
1070
0
Моуриньо назвал единственное поражение, после которого он плакал
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Жозе Моуриньо признался, что единственный случай, когда он плакал после поражения – это вылет в серии пенальти от «Баварии» в полуфинале Лиги чемпионов-2012, когда португальский тренер возглавлял «Реал»:

«Я плакал, конечно, не на поле и не в раздевалке, а по дороге домой – да. Когда я ехал домой, мне позвонил Мендеш: «Сделай мне одолжение: съезди к Криштиану, потому что он эмоционально мертв». Я сказал ему: «Я тоже мертв», но я это сделал. Он был такой же, как и я. Мы были уничтожены».

Ранее Моуриньо назвал увольнение из «Ромы» одним из самых болезненных.

По теме:
Он работал в Украине. Бавария определилась с альтернативной Хаби Алонсо
Второй после Роналду. На Месси подписались 500 млн людей в Instagram
РОНАЛДУ – о жесте фанатам: «Это не позорно. В Европе к этому привыкли»
Жозе Моуриньо Реал Мадрид Бавария Лига чемпионов Криштиану Роналду
Источник Bayern & Germany
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Как выглядит таблица АПЛ после того, как Эвертону вернули 4 очка?
Футбол | 28 февраля 2024, 04:20 1
Как выглядит таблица АПЛ после того, как Эвертону вернули 4 очка?
Как выглядит таблица АПЛ после того, как Эвертону вернули 4 очка?

21-26 февраля состоялись матчи 26-го тура чемпионата Англии 2023/24

Шакур ушел на пенсию, чтобы вернуться. Американцы слишком часто это делают
Бокс | 28 февраля 2024, 14:10 5
Шакур ушел на пенсию, чтобы вернуться. Американцы слишком часто это делают
Шакур ушел на пенсию, чтобы вернуться. Американцы слишком часто это делают

Пандемия пенсионных решений?

Источник: Лунин и Реал решили отложить переговоры о новом контракте
Футбол | 28.02.2024, 16:12
Источник: Лунин и Реал решили отложить переговоры о новом контракте
Источник: Лунин и Реал решили отложить переговоры о новом контракте
Золотая бутса. Лидер Кейн. Довбик в топ-20. На каком месте Холанд и Мбаппе?
Футбол | 28.02.2024, 05:45
Золотая бутса. Лидер Кейн. Довбик в топ-20. На каком месте Холанд и Мбаппе?
Золотая бутса. Лидер Кейн. Довбик в топ-20. На каком месте Холанд и Мбаппе?
Ноттингем Форест – Ман Юнайтед. Прогноз на матч 1/8 финала Кубка Англии
Футбол | 28.02.2024, 21:01
Ноттингем Форест – Ман Юнайтед. Прогноз на матч 1/8 финала Кубка Англии
Ноттингем Форест – Ман Юнайтед. Прогноз на матч 1/8 финала Кубка Англии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дэйна Уайт назвал бойца, которого не ценят фанаты UFC
Дэйна Уайт назвал бойца, которого не ценят фанаты UFC
27.02.2024, 17:47
MMA
Наставник Жироны оценил победный матч с Райо, в котором забил Цыганков
Наставник Жироны оценил победный матч с Райо, в котором забил Цыганков
27.02.2024, 07:07
Футбол
Игрок Шахтера публично раскритиковал мэра Запорожья из-за туалетов
Игрок Шахтера публично раскритиковал мэра Запорожья из-за туалетов
28.02.2024, 07:03 17
Футбол
ВИДЕО. И снова он! Цыганков забил во втором матче подряд за Жирону
ВИДЕО. И снова он! Цыганков забил во втором матче подряд за Жирону
26.02.2024, 23:28 5
Футбол
ФОТО. Лунин попросил у легенды Реала футболку, но получил отказ
ФОТО. Лунин попросил у легенды Реала футболку, но получил отказ
27.02.2024, 13:17 21
Футбол
Перес высказался о последней игре Лунина. Он определился с будущим Андрея
Перес высказался о последней игре Лунина. Он определился с будущим Андрея
27.02.2024, 15:22 3
Футбол
Довбик заинтересовал испанский гранд. Известна потенциальная сумма перехода
Довбик заинтересовал испанский гранд. Известна потенциальная сумма перехода
27.02.2024, 06:22 9
Футбол
Шахтер получит три очка? Александрия признала свою техническую ошибку
Шахтер получит три очка? Александрия признала свою техническую ошибку
27.02.2024, 21:31 350
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем