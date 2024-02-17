Жозе МОУРИНЬО: «Увольнение из Ромы – одно из самых болезненных»

Известный португальский тренер Жозе Моуриньо признался, что недавнее увольнение с поста главного тренера «Ромы» стало для него одним из самых болезненных в карьере:

«Увольнение из «Ромы» было для меня одним из самых болезненных в карьере. Я отдал все этому клубу. За три года я отказался стать главным тренером сборной Португалии с лучшей командой в ее истории. Также у меня было большое предложение из Саудовской Аравии», – заявил 61-летний португальский специалист.

Ранее Моуриньо рассказал о том, почему не может посещать Африку.