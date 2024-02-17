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  4. Жозе МОУРИНЬО: «Увольнение из Ромы – одно из самых болезненных»
Италия
17 февраля 2024, 12:24 |
396
0

Жозе МОУРИНЬО: «Увольнение из Ромы – одно из самых болезненных»

Португальский тренер – о периоде работы в Риме

17 февраля 2024, 12:24 |
396
0
Жозе МОУРИНЬО: «Увольнение из Ромы – одно из самых болезненных»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Известный португальский тренер Жозе Моуриньо признался, что недавнее увольнение с поста главного тренера «Ромы» стало для него одним из самых болезненных в карьере:

«Увольнение из «Ромы» было для меня одним из самых болезненных в карьере. Я отдал все этому клубу. За три года я отказался стать главным тренером сборной Португалии с лучшей командой в ее истории. Также у меня было большое предложение из Саудовской Аравии», – заявил 61-летний португальский специалист.

Ранее Моуриньо рассказал о том, почему не может посещать Африку.

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Жозе Моуриньо Рома Рим
Источник Фабрицио Романо
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