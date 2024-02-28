Испания28 февраля 2024, 20:24 |
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Рафа Бенитеса могут вскоре уволить из Сельты
Команда ведет борьбу за выживание в Ла Лиге
28 февраля 2024, 20:24 |
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Рафаэль Бенитес в ближайшее время может быть уволен с пост главного тренера «Сельты». Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.
Руководство «Сельты» недовольно результатами команды, которая идет на 17-м месте в турнирной таблице Ла Лиги, опережая зону вылета всего на три очка. В последних 7 турах команда набрала лишь 5 очков.
В пятницу, 1 марта «Сельта» дома примет «Альмерию» в 27-м туре Ла Лиги. Если команда этот матч не выиграет – Бенитес будет уволен.
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