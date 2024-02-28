Капитан Руха впервые рассказал о своей страшной травме
Марко Сапуга получил максимальную поддержку от клуба и близких
Капитан львовского «Руха» Марко Сапуга впервые рассказал о своей страшной травме, из-за которой полузащитник пропустит более полугода.
– Вас прооперировали на прошлой неделе в Варшаве. Как прошли первые послеоперационные дни?
– Операция прошла хорошо. Самочувствие в норме. Вскоре будем понемногу начинать реабилитацию.
– «Рух» очень сильно Вас поддержал в лице руководства, тренеров, партнеров по команде. Много внимания к Вам было в эти дни?
– Очень много поддержки от клуба, семьи, за что я всем благодарен.
– Гендиректор «Руха» Игорь Дедышин назвал Вашу травму трагедией для «Руха». Его слова о том, что клуб не будет искать Вам замену, добавили уверенности в плане психологии?
– Вся команда меня поддержала. Очень хочется скорее вернуться на поле и отблагодарить за эту поддержку.
– Ваш отец, – легенда «Карпат» Андрей Сапуга, – делился опытом, как проходить через такие повреждения?
– Когда все произошло, он позвонил мне. Поддержал меня. Родители очень сильно переживали. Звонили, спрашивали. Отец сказал, что нужно перебороть эту травму, работать, чтобы вернуться на поле как можно быстрее.
– Впереди длительный процесс реабилитации. Как выдержать 8-9 месяцев без футбола?
– Преодолевать себя. Работать каждый день, чтобы вернуться лучшим. Выходить и доказывать это на поле.
– Руководитель медицинского штаба «Руха» Юрий Полигас говорил, что вместе с профессором Робертом Шмигельским, который Вас оперировал, еще не решили окончательно с планом Вашей реабилитации. Можете рассказать детали?
– Сейчас я не могу дать какую-то конкретику. Лучше спросить нашего врача. Пока езжу на перевязки и уже потом он мне скажет, что делать дальше.
– Вы получили травму в спарринге со Штурмом (0:0). Можете вспомнить в подробностях, как это произошло?
– Меня никто не трогал, всем весом стал на одну ногу.
– Могу представить, какие жуткие минуты Вам пришлось пережить...
– Главное, что все уже позади.
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