Капитан Руха впервые рассказал о своей страшной травме

Капитан львовского «Руха» Марко Сапуга впервые рассказал о своей страшной травме, из-за которой полузащитник пропустит более полугода.

– Вас прооперировали на прошлой неделе в Варшаве. Как прошли первые послеоперационные дни?

– Операция прошла хорошо. Самочувствие в норме. Вскоре будем понемногу начинать реабилитацию.

– «Рух» очень сильно Вас поддержал в лице руководства, тренеров, партнеров по команде. Много внимания к Вам было в эти дни?

– Очень много поддержки от клуба, семьи, за что я всем благодарен.

– Гендиректор «Руха» Игорь Дедышин назвал Вашу травму трагедией для «Руха». Его слова о том, что клуб не будет искать Вам замену, добавили уверенности в плане психологии?

– Вся команда меня поддержала. Очень хочется скорее вернуться на поле и отблагодарить за эту поддержку.

– Ваш отец, – легенда «Карпат» Андрей Сапуга, – делился опытом, как проходить через такие повреждения?

– Когда все произошло, он позвонил мне. Поддержал меня. Родители очень сильно переживали. Звонили, спрашивали. Отец сказал, что нужно перебороть эту травму, работать, чтобы вернуться на поле как можно быстрее.

– Впереди длительный процесс реабилитации. Как выдержать 8-9 месяцев без футбола?

– Преодолевать себя. Работать каждый день, чтобы вернуться лучшим. Выходить и доказывать это на поле.

– Руководитель медицинского штаба «Руха» Юрий Полигас говорил, что вместе с профессором Робертом Шмигельским, который Вас оперировал, еще не решили окончательно с планом Вашей реабилитации. Можете рассказать детали?

– Сейчас я не могу дать какую-то конкретику. Лучше спросить нашего врача. Пока езжу на перевязки и уже потом он мне скажет, что делать дальше.

– Вы получили травму в спарринге со Штурмом (0:0). Можете вспомнить в подробностях, как это произошло?

– Меня никто не трогал, всем весом стал на одну ногу.

– Могу представить, какие жуткие минуты Вам пришлось пережить...

– Главное, что все уже позади.