Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сергей КРИВЦОВ: «Играть с Месси – потрясающие ощущения»
Major League Soccer
28 февраля 2024, 18:28 |
260
2

Сергей КРИВЦОВ: «Играть с Месси – потрясающие ощущения»

Украинский защитник – о звездном партнере по «Интер Майами»

28 февраля 2024, 18:28 |
260
2
Сергей КРИВЦОВ: «Играть с Месси – потрясающие ощущения»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Кривцов

Защитник «Интер Майами» и сборной Украины Сергей Кривцов поделился впечатлениями от игры с легендарным аргентинским форвардом Лионелем Месси:

«Играть с Месси – это всегда потрясающие ощущения. Я думаю, что наши болельщики, они смотрят на команду, будто это фантастика», – заявил Кривцов.

Ранее сообщалось о том, что Сергей Кривцов может покинуть «Интер Майами» из-за чрезмерно раздутой зарплатной ведомости клуба. Кривцов выступает за «Интер Майами» с января 2023 года.

По теме:
Второй после Роналду. На Месси подписались 500 млн людей в Instagram
РОНАЛДУ – о жесте фанатам: «Это не позорно. В Европе к этому привыкли»
Какой коэффициент на то, что Довбик получит Золотой мяч в 2024 году?
Сергей Кривцов Интер Майами Лионель Месси
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мудрик плакал, общаясь с Арсеналом, когда сорвался его трансфер
Футбол | 28 февраля 2024, 16:23 9
Мудрик плакал, общаясь с Арсеналом, когда сорвался его трансфер
Мудрик плакал, общаясь с Арсеналом, когда сорвался его трансфер

Михаил очень хотел стать футболистом «канониров»

Ливерпуль – Саутгемптон. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Англии
Футбол | 28 февраля 2024, 14:36 0
Ливерпуль – Саутгемптон. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Англии
Ливерпуль – Саутгемптон. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Англии

Поединок состоится 28 февраля в 22:00 по Киеву

Как выглядит таблица АПЛ после того, как Эвертону вернули 4 очка?
Футбол | 28.02.2024, 04:20
Как выглядит таблица АПЛ после того, как Эвертону вернули 4 очка?
Как выглядит таблица АПЛ после того, как Эвертону вернули 4 очка?
Новые подробности. За что Александрии грозит техпоражение в игре с Шахтером
Футбол | 27.02.2024, 18:35
Новые подробности. За что Александрии грозит техпоражение в игре с Шахтером
Новые подробности. За что Александрии грозит техпоражение в игре с Шахтером
Игрок Шахтера публично раскритиковал мэра Запорожья из-за туалетов
Футбол | 28.02.2024, 07:03
Игрок Шахтера публично раскритиковал мэра Запорожья из-за туалетов
Игрок Шахтера публично раскритиковал мэра Запорожья из-за туалетов
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
umnuy2
фартануло нереально конечно серому
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Возвращение на победный путь. Жирона с голом Цыганкова разгромила Райо
Возвращение на победный путь. Жирона с голом Цыганкова разгромила Райо
26.02.2024, 23:59 33
Футбол
В Кубке Испании по пенальти определен первый сенсационный финалист
В Кубке Испании по пенальти определен первый сенсационный финалист
28.02.2024, 01:35
Футбол
Александрии могут засчитать техническое поражение за матч с Шахтером
Александрии могут засчитать техническое поражение за матч с Шахтером
27.02.2024, 17:48 245
Футбол
ФОТО. Лунин попросил у легенды Реала футболку, но получил отказ
ФОТО. Лунин попросил у легенды Реала футболку, но получил отказ
27.02.2024, 13:17 21
Футбол
Марино ПУШИЧ: «Не близко, но прилетели две ракеты. Можно было услышать»
Марино ПУШИЧ: «Не близко, но прилетели две ракеты. Можно было услышать»
27.02.2024, 19:33 1
Футбол
Феррер рассказал, почему Алькарас перестал выигрывать титулы
Феррер рассказал, почему Алькарас перестал выигрывать титулы
26.02.2024, 16:25
Теннис
ВИДЕО. И снова он! Цыганков забил во втором матче подряд за Жирону
ВИДЕО. И снова он! Цыганков забил во втором матче подряд за Жирону
26.02.2024, 23:28 5
Футбол
Шахтер получит три очка? Александрия признала свою техническую ошибку
Шахтер получит три очка? Александрия признала свою техническую ошибку
27.02.2024, 21:31 349
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем