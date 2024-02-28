Сергей КРИВЦОВ: «Играть с Месси – потрясающие ощущения»

Защитник «Интер Майами» и сборной Украины Сергей Кривцов поделился впечатлениями от игры с легендарным аргентинским форвардом Лионелем Месси:

«Играть с Месси – это всегда потрясающие ощущения. Я думаю, что наши болельщики, они смотрят на команду, будто это фантастика», – заявил Кривцов.

Ранее сообщалось о том, что Сергей Кривцов может покинуть «Интер Майами» из-за чрезмерно раздутой зарплатной ведомости клуба. Кривцов выступает за «Интер Майами» с января 2023 года.