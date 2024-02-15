У Кривцова проблемы? В Интер Майами хотят избавиться от украинца

Американский «Интер Майами» имеет проблемы с финансами на фоне слишком высокой зарплатной ведомости в клубе, сообщает авторитетное издание The Athletic.

По информации источника, клуб Дэвида Бекхэма готов попрощаться с 5 игроками, чтобы сократить расходы. В список, кроме Грегоре, Жеана Моты, Деандре Едлина и Роберта Тейлора, вошел и украинский защитник Сергей Кривцов.

Трансферное окно в MLS закрывается 20 февраля 2024 года.

В 2023 году Сергей Кривцов провел 26 матчей в MLS, отметившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает 32-летнего футболиста в 2 миллиона евро.