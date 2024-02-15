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  4. У Кривцова проблемы? В Интер Майами хотят избавиться от украинца
Major League Soccer
15 февраля 2024, 15:13 |
1049
3

У Кривцова проблемы? В Интер Майами хотят избавиться от украинца

Американский клуб имеет финансовые проблемы

15 февраля 2024, 15:13 |
1049
3
У Кривцова проблемы? В Интер Майами хотят избавиться от украинца
Getty Images/Global Images Ukraine

Американский «Интер Майами» имеет проблемы с финансами на фоне слишком высокой зарплатной ведомости в клубе, сообщает авторитетное издание The Athletic.

По информации источника, клуб Дэвида Бекхэма готов попрощаться с 5 игроками, чтобы сократить расходы. В список, кроме Грегоре, Жеана Моты, Деандре Едлина и Роберта Тейлора, вошел и украинский защитник Сергей Кривцов.

Трансферное окно в MLS закрывается 20 февраля 2024 года.

В 2023 году Сергей Кривцов провел 26 матчей в MLS, отметившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает 32-летнего футболиста в 2 миллиона евро.

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Сергей Кривцов Роберт Тейлор Интер Майами трансферы финансы зарплаты Major League Soccer (MLS)
Источник The Athletic
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Умник
Не нравится Месси песни Муслима Магомаева в исполнении Сергея
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+1
Анатол Шиманськ
32 роки? може 42?
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0
DaVinci
Мессі шукає місце для своїх друзів в команді)
Грати не треба, а гроші платять)
Ответить
0
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