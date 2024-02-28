РОНАЛДУ – о жесте фанатам: «Это не позорно. В Европе к этому привыкли»

Звездный нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду прокомментировал свой скандальный жест после матча против «Аль-Шабаба» (3:2).

После финального свистка болельщики начали кричать фамилию Лионеля Месси, главного конкурента португальца во всех индивидуальных номинациях за последние полтора десятилетия, на что Роналду ответил фанатам, сделав выразительное движение по своим гениталиям.

«Я уважаю все клубы. Движение, которое можно увидеть на кадрах, выражает силу и победу. Это не позорно. Мы привыкли к этому в Европе», — приводит слова Роналду Al-Riyadiya.