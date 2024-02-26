ВИДЕО. Роналду показал непристойный жест фанатам после завершения матча
25 февраля «Аль-Наср» с Криштиану обыграл «Аль-Шабаб» со счетом 3:2
25 февраля состоялся матч 21-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу между командами «Аль-Шабаб» и «Аль-Наср». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу всемирного клуба.
Счет в поединке на 21-й минуте открыл звездный португальский форвард Криштиану Роналду. У гостей также дублем во второй 45-минутке отметился Андерсон Талиска (46, 86).
После завершения встречи КриРо показал непристойный жест болельщикам хозяев, которые скандировали «Месси, Месси!». Криштиану в неприличной манере указывал на свой пах.
В текущем сезоне на счету Роналду 28 матчей, 28 голов и 10 ассистов за «Аль-Наср» во всех турнирах.
ВИДЕО. Роналду показал непристойный жест фанатам после завершения матча
Al-Shabab fans chanting: "Messi, Messi"— Troll Football (@TrollFootball) February 25, 2024
Ronaldo:pic.twitter.com/wW9WjS7x0E
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