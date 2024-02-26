Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Роналду показал непристойный жест фанатам после завершения матча
Саудовская Аравия
26 февраля 2024, 08:49 |
477
0

ВИДЕО. Роналду показал непристойный жест фанатам после завершения матча

25 февраля «Аль-Наср» с Криштиану обыграл «Аль-Шабаб» со счетом 3:2

26 февраля 2024, 08:49 |
477
0
ВИДЕО. Роналду показал непристойный жест фанатам после завершения матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

25 февраля состоялся матч 21-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу между командами «Аль-Шабаб» и «Аль-Наср». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу всемирного клуба.

Счет в поединке на 21-й минуте открыл звездный португальский форвард Криштиану Роналду. У гостей также дублем во второй 45-минутке отметился Андерсон Талиска (46, 86).

После завершения встречи КриРо показал непристойный жест болельщикам хозяев, которые скандировали «Месси, Месси!». Криштиану в неприличной манере указывал на свой пах.

В текущем сезоне на счету Роналду 28 матчей, 28 голов и 10 ассистов за «Аль-Наср» во всех турнирах.

ВИДЕО. Роналду показал непристойный жест фанатам после завершения матча

По теме:
ВИДЕО. Неудачливые парни. Как фаны Ливерпуля потроллили Мудрика, Фернандеса
ВИДЕО. Лунин обнялся с легендой Реала перед суперматчем в Испании
ВИДЕО. Эмоциональная реакция Анчелотти после завершения матча с Севильей
видео Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Шабаб чемпионат Саудовской Аравии по футболу фанаты болельщики
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Они должны почувствовать боль». Почеттино жестко высказался о Мудрике и Ко
Футбол | 26 февраля 2024, 05:55 6
«Они должны почувствовать боль». Почеттино жестко высказался о Мудрике и Ко
«Они должны почувствовать боль». Почеттино жестко высказался о Мудрике и Ко

«Челси» проиграл «Ливерпулю» в финале Кубка английской лиги

ФОТО. Лицо Мудрика после финала, в котором он позволил забить ван Дейку
Футбол | 25 февраля 2024, 20:25 18
ФОТО. Лицо Мудрика после финала, в котором он позволил забить ван Дейку
ФОТО. Лицо Мудрика после финала, в котором он позволил забить ван Дейку

25 февраля «Ливерпуль» минимально обыграл «Челси» со счетом 1:0 и взял Кубок лиги Англии

Три нокдауна. Выхрист досрочно завершил бой против аргентинца в Германии
Бокс | 25.02.2024, 22:45
Три нокдауна. Выхрист досрочно завершил бой против аргентинца в Германии
Три нокдауна. Выхрист досрочно завершил бой против аргентинца в Германии
ФОТО. Как проходило награждение Ливерпуля после триумфа в Кубке лиги Англии
Футбол | 26.02.2024, 07:42
ФОТО. Как проходило награждение Ливерпуля после триумфа в Кубке лиги Англии
ФОТО. Как проходило награждение Ливерпуля после триумфа в Кубке лиги Англии
Украинский вратарь стал игроком российского клуба
Футбол | 25.02.2024, 15:02
Украинский вратарь стал игроком российского клуба
Украинский вратарь стал игроком российского клуба
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Камбек в финале. Стала известна победительница престижного турнира в Дубае
Камбек в финале. Стала известна победительница престижного турнира в Дубае
24.02.2024, 19:31 5
Теннис
ВИДЕО. Сын Шевченко забил один из лучших голов Уотфорда в январе
ВИДЕО. Сын Шевченко забил один из лучших голов Уотфорда в январе
24.02.2024, 17:18 2
Футбол
Звездный американский боксер рассказал, сколько заработал в 25 лет
Звездный американский боксер рассказал, сколько заработал в 25 лет
24.02.2024, 14:31
Бокс
Жаркая схватка в финале. Определен победитель ЧМ-2024 по пляжному футболу
Жаркая схватка в финале. Определен победитель ЧМ-2024 по пляжному футболу
25.02.2024, 19:12 2
Футбол
Где смотреть онлайн матч УПЛ Металлист 1925 – Динамо
Где смотреть онлайн матч УПЛ Металлист 1925 – Динамо
25.02.2024, 10:18 4
Футбол
Жуниор Мораес отреагировал на сбитие российского самолета А-50
Жуниор Мораес отреагировал на сбитие российского самолета А-50
24.02.2024, 18:02 4
Футбол
В Челси состоялся разговор о Мудрике. Стало известно, что его ждет летом
В Челси состоялся разговор о Мудрике. Стало известно, что его ждет летом
24.02.2024, 11:14 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем