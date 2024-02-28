Лидер Руха прокомментировал интерес к себе со стороны европейского клуба
Марко Сапуга считает, что сейчас нет смысла говорить о переходе в «Базель»
Ключевой полузащитник львовского «Руха» Марко Сапуга прокомментировал интерес к себе со стороны швейцарского «Базеля».
– Зимой Вашу фамилию можно было услышать в контексте трансферных слухов. Сапугу сватали к нашим грандам, говорили об интересе от «Базеля». До Вас что-то доходило?
– Сейчас нет смысла об этом говорить.
– Понятно, что тяжелая травма все перечеркнула. Давайте, абстрагируясь от этого, посмотрим на ситуацию?
– В этом вопросе я полностью доверяю клубу.
Ранее стало известно, что из-за тяжелой травмы крестообразных связок Марко Сапуга пропустит 7-8 месяцев.
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