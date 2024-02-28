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Украина. Премьер лига
28 февраля 2024, 17:52 | Обновлено 28 февраля 2024, 18:04
494
0

Лидер Руха прокомментировал интерес к себе со стороны европейского клуба

Марко Сапуга считает, что сейчас нет смысла говорить о переходе в «Базель»

28 февраля 2024, 17:52 | Обновлено 28 февраля 2024, 18:04
494
0
Лидер Руха прокомментировал интерес к себе со стороны европейского клуба
ФК Рух. Марко Сапуга

Ключевой полузащитник львовского «Руха» Марко Сапуга прокомментировал интерес к себе со стороны швейцарского «Базеля».

– Зимой Вашу фамилию можно было услышать в контексте трансферных слухов. Сапугу сватали к нашим грандам, говорили об интересе от «Базеля». До Вас что-то доходило?

– Сейчас нет смысла об этом говорить.

– Понятно, что тяжелая травма все перечеркнула. Давайте, абстрагируясь от этого, посмотрим на ситуацию?

– В этом вопросе я полностью доверяю клубу.

Ранее стало известно, что из-за тяжелой травмы крестообразных связок Марко Сапуга пропустит 7-8 месяцев.

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Марко Сапуга Базель Рух Львов трансферы трансферы УПЛ чемпионат Швейцарии по футболу
Источник Украинский футбол
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