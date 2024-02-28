Лидер Руха прокомментировал интерес к себе со стороны европейского клуба

Ключевой полузащитник львовского «Руха» Марко Сапуга прокомментировал интерес к себе со стороны швейцарского «Базеля».

– Зимой Вашу фамилию можно было услышать в контексте трансферных слухов. Сапугу сватали к нашим грандам, говорили об интересе от «Базеля». До Вас что-то доходило?

– Сейчас нет смысла об этом говорить.

– Понятно, что тяжелая травма все перечеркнула. Давайте, абстрагируясь от этого, посмотрим на ситуацию?

– В этом вопросе я полностью доверяю клубу.

Ранее стало известно, что из-за тяжелой травмы крестообразных связок Марко Сапуга пропустит 7-8 месяцев.