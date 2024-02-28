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  4. Из одной команды. УПЛ определила лучшего игрока и тренера скандального тура
Украина. Премьер лига
28 февраля 2024, 17:48 |
788
1

Из одной команды. УПЛ определила лучшего игрока и тренера скандального тура

Лучшими стали Шовковский и Ванат

28 февраля 2024, 17:48 |
788
1
Из одной команды. УПЛ определила лучшего игрока и тренера скандального тура
УПЛ. Ванат и Шовковский

УПЛ по итогам 18-го тура определила лучшего игрока и тренера.

Лучшим игроком признан форвард «Динамо» Киев Владислав Ванат, который в матче с «Металлистом 1925» забил два гола и помог команде победить 4:2 в первой официальной встрече года.

Лучшим тренером стал наставник киевлян Александр Шовковский. Динамо находится на 5-й позиции с 31 пунктом.

18-й тур отметился скандалом в матче «Александрии» и «Шахтера». Игра завершилась 0:0, но хозяева выпустили на поле игрока, которого забыли заявить на вторую часть сезона.

Вероятно, «Александрия» получит техническое поражение.

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Динамо Киев Владислав Ванат Александр Шовковский Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Динамо - Металлист 1925 Александрия Шахтер Донецк
Источник УПЛ
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prorok
УПЛ команда пропустила 2 мяча и это лучший тренер. Вы 🤡 клоуны там сквозняк гуляет по чайнику ржавому дырявому который у вас вместо головы.
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