Из одной команды. УПЛ определила лучшего игрока и тренера скандального тура
Лучшими стали Шовковский и Ванат
УПЛ по итогам 18-го тура определила лучшего игрока и тренера.
Лучшим игроком признан форвард «Динамо» Киев Владислав Ванат, который в матче с «Металлистом 1925» забил два гола и помог команде победить 4:2 в первой официальной встрече года.
Лучшим тренером стал наставник киевлян Александр Шовковский. Динамо находится на 5-й позиции с 31 пунктом.
18-й тур отметился скандалом в матче «Александрии» и «Шахтера». Игра завершилась 0:0, но хозяева выпустили на поле игрока, которого забыли заявить на вторую часть сезона.
Вероятно, «Александрия» получит техническое поражение.
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