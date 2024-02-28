В Бразилии журналистка обвинила в домагательствах маскота Интернасьонала

Бразильская журналистка Жюзель Кимпель подала заявление в полицию на маскота «Интернасьонала», обвинив того в сексуальных домагательствах.

События произошли во время поединка между «Интернасьоналом» и «Гремио», который состоялся 25 февраля и завершился победой «колорадос» со счетом 3:2.

Женщина сообщила, что сидела на скамейке за одними из ворот и что во время игры она заметила странное поведение маскота «Интернасьонала». Тот жестикулировал в ее сторону и даже наклонился, чтобы посмотреть на ее мобильный телефон.

«Я была единственной женщиной на той стороне поля. Были и другие журналисты, но он проявил интерес только ко мне. Когда «Интернасьонал» забил, их маскот остановился рядом со мной и просто обнял меня, обнял. Даже в маске он толкнул меня в голову и хотел поцеловать. Я слышала звук поцелуя и чувствовала запах его пота», – сообщила журналистка.

По заявлению Кимпель полиция уже открыла дело, квалифицированное по статье о сексуальном домогательстве. В посте в соцсети журналистка заявила, что пойдет до конца, чтобы ни одна женщина не прошла через это снова.

Отметим, что в составе «Интернасьонала» ныне выступает 32-летний испанец Уго Мальо, которому на родине выдвинуто подозрение в сексуальном насилии. В апреле 2019 года Мальо якобы потрогал за грудь девушку, которая работала маскотом «Эспаньола».