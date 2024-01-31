Экс-капитану Сельты грозит три года тюрьмы за сексуальное насилие

Бывший капитан «Сельты» Уго Мальо может оказаться за решеткой. Защитник обвиняется в сексуальном насилии и предстанет перед судом, сообщает AS.

Инцидент произошел перед матчем Ла Лиги с «Эспаньолом» 24 апреля 2019 года. 32-летнего футболиста обвиняют в том, что он потрогал девушку за грудь. Жертва работала на игре в роли маскота каталонцев и была одета в костюм попугая.

Согласно статье 181.1 Уголовного кодекса, испанскому футболисту грозит штраф, который он должен будет выплачивать жертве в качестве моральной компенсации от 18 до 24 месяцев, или от одного до трех лет тюремного заключения.

На сегодняшний день Уго Мальо выступает за бразильский «Интернасьонал». В составе «Сельты» с 2009-го по 2023-й Мальо провел 448 матчей, забил 12 голов и отдал 28 результативных передач.