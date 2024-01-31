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  4. Экс-капитану Сельты грозит три года тюрьмы за сексуальное насилие
Испания
31 января 2024, 10:25 |
406
4

Экс-капитану Сельты грозит три года тюрьмы за сексуальное насилие

Также Уго Мальо может отделаться штрафом

31 января 2024, 10:25 |
406
4
Экс-капитану Сельты грозит три года тюрьмы за сексуальное насилие
Getty Images/Global Images Ukraine. Уго Мальо

Бывший капитан «Сельты» Уго Мальо может оказаться за решеткой. Защитник обвиняется в сексуальном насилии и предстанет перед судом, сообщает AS.

Инцидент произошел перед матчем Ла Лиги с «Эспаньолом» 24 апреля 2019 года. 32-летнего футболиста обвиняют в том, что он потрогал девушку за грудь. Жертва работала на игре в роли маскота каталонцев и была одета в костюм попугая.

Согласно статье 181.1 Уголовного кодекса, испанскому футболисту грозит штраф, который он должен будет выплачивать жертве в качестве моральной компенсации от 18 до 24 месяцев, или от одного до трех лет тюремного заключения.

На сегодняшний день Уго Мальо выступает за бразильский «Интернасьонал». В составе «Сельты» с 2009-го по 2023-й Мальо провел 448 матчей, забил 12 голов и отдал 28 результативных передач.

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Сельта Интернасьонал тюрьма штрафы Ла Лига Эспаньол
Источник Football Espana
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Комментарии 4
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Xvalenok03
Вообще-то он попугая торкнувся, а жалобу женщина подала.
Странно однако.
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+1
turist86
На суді скаже, що торкнувся грудей не дівчини, а папуги
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+1
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Евгений Кожушко
Хіба у папуги є груди?😅
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0
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