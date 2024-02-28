Бывший капитан Динамо рассказал о разводе с женой

Бывший капитан киевского «Динамо» Николай Морозюк рассказал о разводе со своей женой Ириной.

«Мы уже разведены. Официально – где-то две недели. Подал документы, когда приехал в Украину. Это все заняло около трех месяцев времени, может, чуть больше.

Боролся ли я за распределение имущества? Нет. У меня такой принцип. Многие меня не понимают, как так, но у меня такое видение. Есть куча историй у моих друзей, но я привык немного по другому решать эти вопросы. Поэтому я озвучил, человека устраивает, и все – к нему не возвращаемся», – сказал Морозюк.

Ранее бывший игрок «Динамо» Киев Николай Морозюк оценил перспективы Александра Шовковского в должности главного тренера команды.