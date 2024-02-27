Николай МОРОЗЮК: «Не верю в Шовковского как тренера»

Бывший игрок «Динамо» Киев Николай Морозюк оценил перспективы Александра Шовковского на посту главного тренера команды:

«Верю ли я в Шовковского? Я его знаю только по тому, когда мы играли вместе. А как тренера — мне трудно его как-то оценить. Мне хочется верить, но я, наверное, не верю. Верю, что он может дать результат на определенном промежутке времени.

Дай Бог, чтобы у него все получилось. Но почему-то я не верю в то, что он сможет дать то, чего я хочу — то, чего бы мне хотелось, чтобы происходило в киевском «Динамо». Именно в команде: какие игроки, кто бы играл, как бы они развивались и так далее. Мне кажется, что он этого не может дать.

Я имею в виду сам стиль игры: когда я включаю телевизор, я хочу видеть, как именно играет «Динамо». Плюс-минус, я уже понимаю, как «Динамо» будет играть. Я себе уже нарисовал, у меня уже есть картинка».