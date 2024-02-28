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Англия
28 февраля 2024, 13:56 | Обновлено 28 февраля 2024, 14:06
188
0

Доктор наук Университета Болтона заявил о желании возглавить Челси

Во главе команды с Михаилом Мудриком хочет быть Сэм Эллардайс

28 февраля 2024, 13:56 | Обновлено 28 февраля 2024, 14:06
188
0
Доктор наук Университета Болтона заявил о желании возглавить Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Сэм Эллардайс

69-летний Сэм Эллардайс с иронией заявил о точ, что готов возглавить лондонский «Челси», цвета которого, как известно, защищает украинец Михаил Мудрик.

«О да, ради этого я бы завтра прилетел обратно из Дубаи – назначьте меня!

Разберитесь с защитой. Это худшая защита, которую я видел в Премьер-лиге за долгое-долгое время. В Monday Night Football много говорят о «Манчестер Юнайтед» и о том, сколько ударов они допустили, а затем смотрят на такие топ-команды, как «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Арсенал». У них лучшие показатели в обороне. Это простое математическое уравнение. Вы выигрываете лигу, если у вас лучшая защита, а не лучшая атака.

Лучшая атака дает вам возможность набирать очки, но оборона выигрывает лигу. Защита игнорируется уже много лет, я давно не видел такой плохой обороны», – заявил Эллардайс.

Сэм Эллардайс, напомним, в 2010 году был награжден почетным званием доктора наук Университета Болтона.

«Челси» в таблице АПЛ занимает 11-е место с 35 очкамии.

Ранее наставник «Челси» Маурисио Почеттино заявил, что уверен в своем будущем в клубе.

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Сэм Эллардайс чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Михаил Мудрик Маурисио Почеттино
Источник talkSPORT
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