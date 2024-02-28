Почеттино признался, что уверен в своем будущем в Челси. Почему?

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино рассказал о том, что чувствует поддержку со стороны владельцев клуба после поражения команды в финале Кубка английской лиги от «Ливерпуля» (0:1).

«Я видел Бехдада Эгбали и Тодда Боули. Я пожал руки обоим. Позже я получил сообщение, очень приятное сообщение. Я встретился с Бехдадом двумя часами позже, вдали от «Уэмбли» в Лондоне. Я чувствую поддержку…

Бехдад был очень разочарован, как и все, но доволен игрой на протяжении 90 минут. Он знал, что мы не сможем сохранить такую энергию в дополнительное время. Я думаю, люди достаточно умны, чтобы понимать.

Я не могу вам лгать. Когда я поднимался по ступенькам «Уэмбли», я был так расстроен — чуть не плакал. Когда я прибыл туда, было трудно устоять…

Когда «Челси» проигрывает, это всегда связано с деньгами. Но владельцы хотят построить что-то другое, и это только начало проекта. Вот почему мы не можем сравнивать это с прошлым. Тем не менее это всегда «Челси» и «потраченный миллиард», с этими мыслями сложно бороться», — заявил Почеттино.

Ранее сообщалось, что «Челси» присмотрел в Португалии нового наставника для Мудрика и Ко.