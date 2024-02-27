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Англия
27 февраля 2024, 07:29 | Обновлено 27 февраля 2024, 07:42
319
0

Челси присмотрел в Португалии нового наставника для Мудрика и Ко

Лондонский клуб думает о преемнике Почеттино

27 февраля 2024, 07:29 | Обновлено 27 февраля 2024, 07:42
319
0
Челси присмотрел в Португалии нового наставника для Мудрика и Ко
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино

Лондонский «Челси» имеет интерес к наставнику лиссабонского «Спортинга» Рубену Амориму.

Впрочем, пока «пенсионеры» не намерены расставаться с аргентинцем Маурисио Почеттино, который возглавил команду лишь летом прошлого года. Сообщается, что позиция клубного руководства в отношении нынешнего главного тренера команды может изменить, если результаты команды станут худше. В таком случае лондонский клуб будет готов обратиться к кандидатуре Аморима.

Напомним, ранее сообщалось, что Аморим интересен также «Ливерпулю».

«Челси», цвета которого защищает украинец Михаил Мудрик, в таблице Английской Премьер-лиги занимает 11-е место, имея 35 очков после 25 матчей.

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Челси Маурисио Почеттино Рубен Аморим Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Daily Mail
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