Челси присмотрел в Португалии нового наставника для Мудрика и Ко

Лондонский «Челси» имеет интерес к наставнику лиссабонского «Спортинга» Рубену Амориму.

Впрочем, пока «пенсионеры» не намерены расставаться с аргентинцем Маурисио Почеттино, который возглавил команду лишь летом прошлого года. Сообщается, что позиция клубного руководства в отношении нынешнего главного тренера команды может изменить, если результаты команды станут худше. В таком случае лондонский клуб будет готов обратиться к кандидатуре Аморима.

Напомним, ранее сообщалось, что Аморим интересен также «Ливерпулю».

«Челси», цвета которого защищает украинец Михаил Мудрик, в таблице Английской Премьер-лиги занимает 11-е место, имея 35 очков после 25 матчей.