Звезда МанСити получил травму в первом матче после выхода с больничного

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш получил повреждение в матче 1/8 финала Кубка Англии против «Лутона» (6:2). Об этом рассказал главный тренер «горожан» Жузеп Гвардиола.

Футболист вышел в стартовом составе и был заменен на 39-й минуте.

«Я не общался с врачом, но думаю, что, возможно, это пах, очень похоже. Он чувствовал себя прекрасно, но, к сожалению, получил травму. Это тяжелый сезон для него, ему нужно хорошо восстановиться», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба «Манчестер Сити».

Напомним, матч против «Лутона» стал для Грилиша первым после возвращения на поле после травмы, полученной две недели назад в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Копенгагена».