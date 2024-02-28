Анчелотти и Перес пришли к общему мнению о Лунине. Что ждет Андрея?

Вратарь «Реала» Андрей Лунин выиграл конкуренцию за место в стартовом составе команды у испанского голкипера Кепы Аррисабалаги. Украинец стартовал в последних семи матчах «сливочных».

По информации портала Defensa Central, президент команды Флорентино Перес и наставник «галактикос» Карло Анчелотти считают, что Лунин в настоящее время является лучшим вратарем чемпионата. Украинский вратарь полностью оправдывает доверие. Контракт Лунина рассчитан до 2025 года и руководство «сливочных» с радостью хочет продолжить отношения с вратарем.

В этом сезоне за «Реал» Лунин провел 19 матчей во всех турнирах, пропустил 14 голов и 9 раз сохранил ворота сухими.

Ранее сообщалось, что Андрей Лунин может присоединиться к Роналду. Украинцу предлагают невероятную зарплату.