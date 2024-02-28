«У него раздутое эго». Экс-игрок сборной Франции оскорбил наставника ПСЖ

Бывший игрок сборной Франции Кристоф Дюгарри подверг критике испанского специалиста Луиса Энрике, который сейчас возглавляет парижский «ПСЖ», за его отношение к звездному Килиану Мбаппе.

Наставник парижан, как известно, заменил француза на 65-й минуте матча с «Ренном» (1:1) на Гонсалу Рамуша, чем вызвал бурю негодования со стороны критиков парижского клуба.

«Я считаю, что Луис Энрике с самого начала совершенно не вписывается [в «ПСЖ»]. Он провокационен. У него раздутое эго. Вместо того, чтобы предположить, что он до сих пор не нашел правильную формулу игры, он цепляется к Мбаппе. Я воспринимаю это так. Твоя команда все еще не очень хороша, но у тебя есть палочка-выручалочка, а ты снимаешь Мбаппе с игры.

Думаю, что Луису Энрике не нравится Килиан Мбаппе. То, как он играет, его поведение. Это потому, что у Энрике раздутое эго и он сам хочет быть звездой, или потому что у него некое испанское видение футбола? Об этом я ничего знаю. Но считаю, что ему не нравится Килиан Мбаппе.

Хорошо ли он это скрывал? У него не было выбора. Один раз он поставил его справа, один раз слева, один раз впереди. Всегда были эти фразочки…

Мбаппе может сказать ему: «Ты снимаешь меня с игры, но я собираюсь показать тебе, что я сильнейший и обеспечу тебе победу, потому что я хочу хорошо закончить [выступления за «ПСЖ»]. Но и Луис Энрике имеет право его немного встряхнуть, потому что выступления Килиана Мбаппе во многом недостаточны. Так что, думаю, это может быть беспроигрышным вариантом», – заявил Дюгарри.

Ранее Луис Энрике заявил, что «ПСЖ» надо привыкать играть без Килиана Мбаппе.