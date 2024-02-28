Бавария и МЮ хотят подписать 20-летнего одноклубника Трубина
В нынешнем сезоне Антониу Силва провел за «орлов» во всех турнирах 35 матчей
Защитник «Бенфики» Антониу Силва может сменить клубную прописку этим летом.
Как сообщает Record, «Бавария» и «Манчестер Юнайтед» всерьез заинтересовались 20-летним открытием чемпионата Португалии.
Отмечается, что скауты «красных дьяволов» присутствовали на недавнем матче лиссабонской команды с «Портимоненсе», отслеживая игру Силвы.
Добавим, что в нынешнем сезоне защитник провел за «орлов» во всех турнирах 35 матчей, в которых забил 2 гола. По данным авторитетного портала Transfermarkt, стоимость Антониу Силвы оценивается в 45 млн евро.
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