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  4. Бавария и МЮ хотят подписать 20-летнего одноклубника Трубина
Португалия
28 февраля 2024, 12:19 |
292
1

Бавария и МЮ хотят подписать 20-летнего одноклубника Трубина

В нынешнем сезоне Антониу Силва провел за «орлов» во всех турнирах 35 матчей

28 февраля 2024, 12:19 |
292
1
Бавария и МЮ хотят подписать 20-летнего одноклубника Трубина
Getty Images/Global Images Ukraine. Антониу Силва

Защитник «Бенфики» Антониу Силва может сменить клубную прописку этим летом.

Как сообщает Record, «Бавария» и «Манчестер Юнайтед» всерьез заинтересовались 20-летним открытием чемпионата Португалии.

Отмечается, что скауты «красных дьяволов» присутствовали на недавнем матче лиссабонской команды с «Портимоненсе», отслеживая игру Силвы.

Добавим, что в нынешнем сезоне защитник провел за «орлов» во всех турнирах 35 матчей, в которых забил 2 гола. По данным авторитетного портала Transfermarkt, стоимость Антониу Силвы оценивается в 45 млн евро.

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Источник Record.pt
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Milan1990
ну как то неожиданно дешево)))) наверное купили за полмиллиона)))
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