Бавария и МЮ хотят подписать 20-летнего одноклубника Трубина

Защитник «Бенфики» Антониу Силва может сменить клубную прописку этим летом.

Как сообщает Record, «Бавария» и «Манчестер Юнайтед» всерьез заинтересовались 20-летним открытием чемпионата Португалии.

Отмечается, что скауты «красных дьяволов» присутствовали на недавнем матче лиссабонской команды с «Портимоненсе», отслеживая игру Силвы.

Добавим, что в нынешнем сезоне защитник провел за «орлов» во всех турнирах 35 матчей, в которых забил 2 гола. По данным авторитетного портала Transfermarkt, стоимость Антониу Силвы оценивается в 45 млн евро.