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  4. Холанд забил 79 голов в 83 матчах с момента дебюта за Манчестер Сити
Англия
28 февраля 2024, 08:56 |
401
0

Холанд забил 79 голов в 83 матчах с момента дебюта за Манчестер Сити

На 30 больше, чем любой другой игрок АПЛ за этот период

28 февраля 2024, 08:56 |
401
0
Холанд забил 79 голов в 83 матчах с момента дебюта за Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Норвежский нападающий Эрлинг Холанд забил 79 голов в 83 матчах за «Манчестер Сити» во всех соревнованиях с момента своего дебюта в июле 2022 года.

Это на 30 голов больше, чем у любого другого игрока АПЛ за это время. На втором месте идет Мохамед Салах, который отличился 49 раз.

Отметим, что во вчерашнем матче 1/8 финала Кубка Англии Холанд забил пять голов команде «Лутон Таун».

В текущем сезоне норвежец провел 30 матчей во всех турнирах и забил 27 голов.

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Эрлинг Холанд Манчестер Сити Английская Премьер-лига Мохамед Салах
Источник Opta
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