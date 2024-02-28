Холанд забил 79 голов в 83 матчах с момента дебюта за Манчестер Сити

Норвежский нападающий Эрлинг Холанд забил 79 голов в 83 матчах за «Манчестер Сити» во всех соревнованиях с момента своего дебюта в июле 2022 года.

Это на 30 голов больше, чем у любого другого игрока АПЛ за это время. На втором месте идет Мохамед Салах, который отличился 49 раз.

Отметим, что во вчерашнем матче 1/8 финала Кубка Англии Холанд забил пять голов команде «Лутон Таун».

В текущем сезоне норвежец провел 30 матчей во всех турнирах и забил 27 голов.