Англия28 февраля 2024, 08:56 |
401
0
Холанд забил 79 голов в 83 матчах с момента дебюта за Манчестер Сити
На 30 больше, чем любой другой игрок АПЛ за этот период
28 февраля 2024, 08:56 |
401
0
Норвежский нападающий Эрлинг Холанд забил 79 голов в 83 матчах за «Манчестер Сити» во всех соревнованиях с момента своего дебюта в июле 2022 года.
Это на 30 голов больше, чем у любого другого игрока АПЛ за это время. На втором месте идет Мохамед Салах, который отличился 49 раз.
Отметим, что во вчерашнем матче 1/8 финала Кубка Англии Холанд забил пять голов команде «Лутон Таун».
В текущем сезоне норвежец провел 30 матчей во всех турнирах и забил 27 голов.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 27 февраля 2024, 15:22 4
Президент «галактикос» хочет как можно быстрее продлить контракт с украинцем
Бокс | 28 февраля 2024, 08:37 1
Украинский боксер рад вернуться в ринг
Футбол | 27.02.2024, 13:17
Футбол | 28.02.2024, 06:59
Футбол | 27.02.2024, 17:48
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
26.02.2024, 21:23 1
27.02.2024, 00:33 5
26.02.2024, 11:04 2
27.02.2024, 20:13 13
26.02.2024, 19:14
26.02.2024, 14:27 6
27.02.2024, 06:18
26.02.2024, 17:19 153