С двумя украинками. Известны все участницы 2-го круга в Сан-Диего
Марта Костюк и Даяна Ястремская выиграли стартовые матчи
Состоялись все матчи первого круга на турнире WTA 500 в Сан-Диего.
Украинки Марта Костюк и Даяна Ястремская выиграли свои поединки и пробились в следующую стадию соревнований.
Сан-Диего. Пары второго круга
Верхняя часть сетки
Джессика Пегула [1] – Юле Нимайер [Q]
Анна Блинкова – Даяна Ястремская [5]
Анастасия Павлюченкова [4] – Ван Синьюй
Тайла Престон [WC] – Марта Костюк [6]
Нижняя часть сетки
Татьяна Мария – Дарья Сэвилл [Q]
Катерина Синякова – Эмма Наварро [3]
Донна Векич [7] – Марина Стакушич [Q]
Кэти Бултер – Беатрис Хаддад Майя [2]
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