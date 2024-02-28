С двумя украинками. Известны все участницы 2-го круга в Сан-Диего

Состоялись все матчи первого круга на турнире WTA 500 в Сан-Диего.

Украинки Марта Костюк и Даяна Ястремская выиграли свои поединки и пробились в следующую стадию соревнований.

Сан-Диего. Пары второго круга

Верхняя часть сетки

Джессика Пегула [1] – Юле Нимайер [Q]

Анна Блинкова – Даяна Ястремская [5]

Анастасия Павлюченкова [4] – Ван Синьюй

Тайла Престон [WC] – Марта Костюк [6]

Нижняя часть сетки

Татьяна Мария – Дарья Сэвилл [Q]

Катерина Синякова – Эмма Наварро [3]

Донна Векич [7] – Марина Стакушич [Q]

Кэти Бултер – Беатрис Хаддад Майя [2]