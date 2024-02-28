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WTA
28 февраля 2024, 09:55 | Обновлено 28 февраля 2024, 09:57
395
0

С двумя украинками. Известны все участницы 2-го круга в Сан-Диего

Марта Костюк и Даяна Ястремская выиграли стартовые матчи

28 февраля 2024, 09:55 | Обновлено 28 февраля 2024, 09:57
395
0
С двумя украинками. Известны все участницы 2-го круга в Сан-Диего
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Состоялись все матчи первого круга на турнире WTA 500 в Сан-Диего.

Украинки Марта Костюк и Даяна Ястремская выиграли свои поединки и пробились в следующую стадию соревнований.

Сан-Диего. Пары второго круга

Верхняя часть сетки

Джессика Пегула [1] – Юле Нимайер [Q]
Анна Блинкова – Даяна Ястремская [5]

Анастасия Павлюченкова [4] – Ван Синьюй
Тайла Престон [WC] – Марта Костюк [6]

Нижняя часть сетки

Татьяна Мария – Дарья Сэвилл [Q]
Катерина Синякова – Эмма Наварро [3]

Донна Векич [7] – Марина Стакушич [Q]
Кэти Бултер – Беатрис Хаддад Майя [2]

По теме:
Марта Костюк – Тайла Престон. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стала известна следующая соперница Ястремской в Сан-Диего
Определилась следующая соперница Костюк на турнире в Сан-Диего
WTA Сан-Диего Джессика Пегула Юле Нимайер Анна Блинкова Даяна Ястремская Анастасия Павлюченкова Ван Синьюй Тайла Престон Марта Костюк Татьяна Мария Дарья Сэвилл (Гаврилова) Катерина Синякова Эмма Наварро Донна Векич Марина Стакушич Кэти Бултер Беатрис Хаддад Майя
Источник Sport.ua
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