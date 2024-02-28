Юрген КЛОПП: «Наш состав оказался глубже, чем мы думали до начала сезона»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп на пресс-конференции перед матчем 1/8 финала Кубку Англии с «Саутгемптоном» в признался, что недооценил свою команду перед стартом сезона.

«Честно говоря, наш состав оказался глубже, чем мы думали до начала сезона. Мы не предполагали, что придется об этом размышлять, но ситуация такая, какая есть. Я уже много раз и по делу говорил о том, что без молодых парней мы не были бы там, где мы сейчас. Давать передышку – это нормально, учитывая то количество матчей в разных турнирах, поэтому игровое время было у всех.

Так что я более чем доволен глубиной состава. Было бы здорово, если бы он был чуть глубже, но такова ситуация, и мы должны с этим смириться», – сказал главный тренер «Ливерпуля».

Отметим, что команда Клоппа лидирует в чемпионате и выиграла Кубок английской лиги.

Встреча состоится 28 февраля, начало в 22:00 по Киеву.