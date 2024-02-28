Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Определилась следующая соперница Костюк на турнире в Сан-Диего
WTA
28 февраля 2024, 07:15 | Обновлено 28 февраля 2024, 07:22
379
1

Определилась следующая соперница Костюк на турнире в Сан-Диего

Марта сразится с недавней обидчицей Юлии Стародубцевой

28 февраля 2024, 07:15 | Обновлено 28 февраля 2024, 07:22
379
1
Определилась следующая соперница Костюк на турнире в Сан-Диего
Getty Images/Global Images Ukraine. Тайла Престон

Австралийская теннисистка Тайла Престон (№153 WTA) выиграла у польки Магдалены Френх (№42 WTA) стартовый матч на турнире WTA 500 в Сан-Диего и в следующем раунде сразится с украинкой Мартой Костюк (№34 WTA).

Сан-Диего. Первый круг
Тайла Престон (Польша) – Магдалена Френх (Польша) – 6:4, 4:6, 6:1

Отметим, что Престон получила от организаторов уайлд-кард. На прошлой неделе Тайла стала финалисткой соревнований WTA 125 в Пуэрто-Вальярте (Мексика), где в четвертьфинале переиграла украинку Юлию Стародубцеву. На Australian Open 2024 Престон уступила Элиной Свитолиной в первом раунде.

Марта посеяна на турнире в Сан-Диего под шестым номером, с этой соперницей она еще не играла.

По теме:
ВИДЕО. Как Ястремская деклассировала Доулхайд в третьем сете
ЯСТРЕМСКАЯ: «Если говорить в двух словах, то я забыла, как играть в теннис»
Ненужные 3 сета. Ястремская не без проблем одолела американку в Сан-Диего
Марта Костюк WTA Сан-Диего Тайла Престон Магдалена Френх
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Калинина обыграла перспективную чешку на старте турнира WTA 250 в Остине
Теннис | 28 февраля 2024, 00:10 5
Калинина обыграла перспективную чешку на старте турнира WTA 250 в Остине
Калинина обыграла перспективную чешку на старте турнира WTA 250 в Остине

Ангелина в двух сетах уверенно разобралась с Сарой Бейлек

Французский теннисист взял реванш у мужа Свитолиной на турнире в Дубае
Теннис | 28 февраля 2024, 00:05 0
Французский теннисист взял реванш у мужа Свитолиной на турнире в Дубае
Французский теннисист взял реванш у мужа Свитолиной на турнире в Дубае

Уго Умбер выиграл у Гаэля Монфиса в 1/16 финала соревнований АТР 500 в ОАЭ

Источник: Ротань не планирует вызывать Ярмоленко и Цыганкова на Олимпиаду
Футбол | 27.02.2024, 20:13
Источник: Ротань не планирует вызывать Ярмоленко и Цыганкова на Олимпиаду
Источник: Ротань не планирует вызывать Ярмоленко и Цыганкова на Олимпиаду
Шахтер получит три очка? Александрия признала свою техническую ошибку
Футбол | 27.02.2024, 21:31
Шахтер получит три очка? Александрия признала свою техническую ошибку
Шахтер получит три очка? Александрия признала свою техническую ошибку
Александрии могут засчитать техническое поражение за матч с Шахтером
Футбол | 27.02.2024, 17:48
Александрии могут засчитать техническое поражение за матч с Шахтером
Александрии могут засчитать техническое поражение за матч с Шахтером
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Sashamar
Без жартів, краще б була Френх. Престон зараз на підйомі
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. В Реале оригинально отреагировали на очередной сухой матч Лунина
ФОТО. В Реале оригинально отреагировали на очередной сухой матч Лунина
26.02.2024, 00:28
Футбол
Пенальти, который разделил на до и после. Лунин – тот, кто дождался шанса
Пенальти, который разделил на до и после. Лунин – тот, кто дождался шанса
26.02.2024, 11:35 7
Футбол
Гол Цыганкова, ничья Шахтера, Эвертону вернули очки
Гол Цыганкова, ничья Шахтера, Эвертону вернули очки
27.02.2024, 06:18
Другие виды
Тренер Бетербиева шокирован поединком Гвоздика и Бенавидеса
Тренер Бетербиева шокирован поединком Гвоздика и Бенавидеса
26.02.2024, 19:14
Бокс
Анчелотти оценил матч с Севильей, в котором Лунин сохранил ворота сухими
Анчелотти оценил матч с Севильей, в котором Лунин сохранил ворота сухими
26.02.2024, 01:11
Футбол
Возвращение Свитолиной, громкие сенсации в Дубае, два прорыва тинейджеров
Возвращение Свитолиной, громкие сенсации в Дубае, два прорыва тинейджеров
26.02.2024, 07:00
Теннис
В Англии вступились за Мудрика и нашли виновного в проигранном финале
В Англии вступились за Мудрика и нашли виновного в проигранном финале
26.02.2024, 11:04 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем