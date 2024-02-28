Определилась следующая соперница Костюк на турнире в Сан-Диего
Марта сразится с недавней обидчицей Юлии Стародубцевой
Австралийская теннисистка Тайла Престон (№153 WTA) выиграла у польки Магдалены Френх (№42 WTA) стартовый матч на турнире WTA 500 в Сан-Диего и в следующем раунде сразится с украинкой Мартой Костюк (№34 WTA).
Сан-Диего. Первый круг
Тайла Престон (Польша) – Магдалена Френх (Польша) – 6:4, 4:6, 6:1
Отметим, что Престон получила от организаторов уайлд-кард. На прошлой неделе Тайла стала финалисткой соревнований WTA 125 в Пуэрто-Вальярте (Мексика), где в четвертьфинале переиграла украинку Юлию Стародубцеву. На Australian Open 2024 Престон уступила Элиной Свитолиной в первом раунде.
Марта посеяна на турнире в Сан-Диего под шестым номером, с этой соперницей она еще не играла.
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