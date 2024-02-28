Украина. Премьер лига28 февраля 2024, 04:51 | Обновлено 28 февраля 2024, 05:03
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В Динамо определили лучшего игрока матча против Металлиста 1925
Владислав Ванат в голосовании опередил Шапаренко и Буяльского
28 февраля 2024, 04:51 | Обновлено 28 февраля 2024, 05:03
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Форвард Владислав Ванат назван лучший игрок «Динамо» в матче с «Металлистом 1925» (4:2).
Болельщики бело-синих признали лучшим игроком матча Владислава Ваната, набравшего 47% голосов.
На втором месте оказался Николай Шапаренко (30%), третьим в опросе стал Виталий Буяльский (7%).
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