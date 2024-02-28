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Украина. Премьер лига
28 февраля 2024, 04:51 | Обновлено 28 февраля 2024, 05:03
45
0

В Динамо определили лучшего игрока матча против Металлиста 1925

Владислав Ванат в голосовании опередил Шапаренко и Буяльского

28 февраля 2024, 04:51 | Обновлено 28 февраля 2024, 05:03
45
0
В Динамо определили лучшего игрока матча против Металлиста 1925
ФК Динамо. Владислав Ванат

Форвард Владислав Ванат назван лучший игрок «Динамо» в матче с «Металлистом 1925» (4:2).

Болельщики бело-синих признали лучшим игроком матча Владислава Ваната, набравшего 47% голосов.

На втором месте оказался Николай Шапаренко (30%), третьим в опросе стал Виталий Буяльский (7%).

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Металлист 1925 - Динамо лучший игрок Владислав Ванат Николай Шапаренко Виталий Буяльский
Источник ФК Динамо Киев
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