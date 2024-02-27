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  4. КОВАЛЕЦ: «Динамо после пропущенного мяча показало агрессивный футбол»
Украина. Премьер лига
27 февраля 2024, 23:23 | Обновлено 27 февраля 2024, 23:25
281
0

КОВАЛЕЦ: «Динамо после пропущенного мяча показало агрессивный футбол»

Украинский тренер прокомментировал встречу 18-го тура УПЛ в Киеве

27 февраля 2024, 23:23 | Обновлено 27 февраля 2024, 23:25
281
0
КОВАЛЕЦ: «Динамо после пропущенного мяча показало агрессивный футбол»
УПЛ

Украинский тренер Сергей Ковалец прокомментировал для Sport.ua встречу 18-го тура УПЛ между «Металлистом 1925» и «Динамо» (2:4).

– Победа «Динамо» над «Металлистом 1925» вместе с потерей очков горняками снова напомнила, что в соперничестве за чемпионство в текущем сезоне еще ничего не ясно. Не так ли?

– Сто процентов. Я уже однажды говорил, что мне лично хотелось бы, чтобы в этом чемпионате был другой чемпион. Не Динамо и не Шахтер, а Днепр-1, Кривбасс, Полесье, или Александрия, или Черноморец. Это придало бы хорошую мотивацию для президентов клубов. А тем более в наше тяжелое время, когда, несмотря на войну, мы можем играть в футбол.

Если же говорить о матче Металлист 1925 – Динамо, то у нового главного тренера харьковчан Виктора Скрипника было мало времени для того, чтобы подготовить команду. Произошла очень большая ротация: многие игроки ушли, много новых пришло. В киевском матче хотел бы отметить «Динамо». После того, как киевляне пропустили мяч, они показали агрессивный футбол с точки зрения атаки, контроля мяча.

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Сергей Ковалец Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Металлист 1925 - Динамо инсайд
Источник Sport.ua
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