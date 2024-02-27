КОВАЛЕЦ: «Динамо после пропущенного мяча показало агрессивный футбол»

Украинский тренер Сергей Ковалец прокомментировал для Sport.ua встречу 18-го тура УПЛ между «Металлистом 1925» и «Динамо» (2:4).

– Победа «Динамо» над «Металлистом 1925» вместе с потерей очков горняками снова напомнила, что в соперничестве за чемпионство в текущем сезоне еще ничего не ясно. Не так ли?

– Сто процентов. Я уже однажды говорил, что мне лично хотелось бы, чтобы в этом чемпионате был другой чемпион. Не Динамо и не Шахтер, а Днепр-1, Кривбасс, Полесье, или Александрия, или Черноморец. Это придало бы хорошую мотивацию для президентов клубов. А тем более в наше тяжелое время, когда, несмотря на войну, мы можем играть в футбол.

Если же говорить о матче Металлист 1925 – Динамо, то у нового главного тренера харьковчан Виктора Скрипника было мало времени для того, чтобы подготовить команду. Произошла очень большая ротация: многие игроки ушли, много новых пришло. В киевском матче хотел бы отметить «Динамо». После того, как киевляне пропустили мяч, они показали агрессивный футбол с точки зрения атаки, контроля мяча.