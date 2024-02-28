ХОЛАНД: «Кевин де Брюйне великолепен. Играть с ним – одно удовольствие»

Вечером 27 февраля состоялся матч 1/8 финала Кубка Англии. Манчестер Сити на выезде отгрузил 6 мячей Лутону (6:2) и вышел в четвертьфинал турнира.

Пять мячей забил норвежский форвард Эрлинг Холанд. Бельгиец Кевин де Брюйне оформил для победителей 4 голевых передачи.

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, забивший пять голов, в интервью после матча рассказал:

«Мы составили план, и все отлично его выполнили. Все сыграли хорошо.

Кевин де Брюйне великолепен. Он делает то, что у него получается лучше всего. Играть с ним – одно удовольствие. Мы знаем, чего мы оба хотим друг от друга. Это хорошо сочетается. Он умный игрок, и мне нравится играть с ним.

Моя физическая форма? Я возвращаюсь к своей лучшей форме. Наконец-то, я чувствую себя хорошо. Это потрясающее чувство. Впереди захватывающие времена. Мы готовы атаковать».

Кубок Англии. 1/8 финала, 27 февраля

Лутон Таун – Манчестер Сити – 2:6

Голы: Кларк, 45, 52 – Холанд, 3, 18, 40, 55, 58, Ковачич, 72

Видео голов и обзор матча