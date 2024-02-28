Стала известна оценка Забарного за проигранный матч Борнмута в Кубке Англии

27 февраля состоялся матч 1/8 финала Кубка Англии между командами «Борнмут» и «Лестер». Основное время игры завершилось со счетом 0:0, а в экстратаймах «лисы» забили 1 гол и вырвали победу.

Украинский защитник «вишен» Илья Забарный вышел в стартовом составе и отыграл весь поединок.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.6 баллов.

За матч Илья 91 раз коснулся мяча, отдал 61 точную передачу из 78 (78%), 4 раза вынес мяч, выиграл 6 единоборств, 22 раза потерял владение и заработал 1 фол.

Лучшим игроком поединка был признан вратарь «Лестера» Якуб Столарчик (8.1).

Оценки WhoScored за матч Борнмут – Лестер – 0:1 (после д.в.)