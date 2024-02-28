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WTA
28 февраля 2024, 01:59 | Обновлено 28 февраля 2024, 02:29
244
0

ЯСТРЕМСКАЯ: «Если говорить в двух словах, то я забыла, как играть в теннис»

Даяна прокомментировала победу над Кэролайн Доулхайд в Сан-Диего

28 февраля 2024, 01:59 | Обновлено 28 февраля 2024, 02:29
244
0
ЯСТРЕМСКАЯ: «Если говорить в двух словах, то я забыла, как играть в теннис»
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

В ночь на 28 февраля украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 33) выиграла стартовый матч на турнире WTA 500 в Сан-Диего (США) у Кэролайн Доулхайд (США, WTA 45).

После завершения встречи украинка прокомментировала победу во флеш-интервью на корте:

«Моей самой главной целью было играть и наслаждаться. Первый сет был действительно хорошим, мне понравилось, потому что обе из нас были очень близки к победе.

Во втором – я потеряла голову. В третьей партии я просто снова вернулась в игру, что-то изменила и сказала себе, что я должна играть так, как могу. Но самым главным компонентом была подача, потому что во втором сете мне она абсолютно не понравилась.

Если говорить об этом матче в двух словах, то мне кажется, что я забыла, как играть в теннис.

После Австралии я поехала в Линц, затем вернулась домой, потом я провела одну неделю без тренировок, ибо были массированные атаки и я не могла спать, затем поехала в Ниццу, где тренировалась 3 дня, потом отправилась в Дубай, где у меня была wild-card и где я проиграла первый матч, потом тяжелый перелет сюда, 3 дня практики и... Знаете, я действительно пыталась найти свою игру, пыталась понять, как правильно двигаться на корте и думаю, что я не была сегодня достаточно хороша...

У меня была неделя отпуска, когда возвращалась домой. Если бы не война, я бы могла приезжать в Одессу после каждого турнира, но сейчас это 2 дня, чтобы доехать и 2 дня, чтобы выехать из Украины. Это сложно, но мне действительно нравится находиться дома.

Блинкова или Возняцки? Я играла и с той, и с той. Один раз против Блинковой, дважды проти Каролин. С любой из них это будет хороший матч. Самое главное – сфокусироваться на себе», – сказала Даяна.

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Даяна Ястремская Кэролайн Доулхайд WTA Сан-Диего
Источник Sport.ua
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