Команда Серии B готова подписать травмированного украинского форварда

Команда итальянской Серии B заинтересована в подписании 18-летнего украинского нападающего Ярослава Райляна.

Об этом сообщает паблик Legioner.ua. Источник не называет клуб, который проявляет интерес к украинцу.

Последним клубом Ярослава был «Сассуоло», где он выступал за молодежную команду. Райлян покинул «черно-зеленых» в зимнее трансферное окно и сейчас находится без клуба.

В одном из контрольных поединков на сборах за «Сассуоло» (с проявляющей интерес командой) футболист получил повреждение, а именно разрыв четырехглавой мышцы бедра.

Сообщается, что интересующаяся команда готова подождать полного возобновления Ярослава.

В декабре 2023 года была информация, что молодежные команды «Милана», «Ромы» и «Лацио» следят за Райляном.

В Украине Райлян занимался в академиях «Карпат», «Руха» и «Мункача», но летом 2022 года перебрался в итальянский «Сорболо».