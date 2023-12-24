Источник: украинским нападающим интересуются 3 топ-клуба Италии

За украинским нападающим Ярославом Райляном следят молодежные команды «Милана», «Ромы» и «Лацио», сообщает издание Legioners.ua.

Кроме итальянских топ-клубов, 18-летним футболистом интересуется «Марсель».

Отмечается, что он недавно покинул «Сассуоло», и теперь является свободным агентом. За молодежную команду «черно-зеленых» Ярослав провел 26 матчей, отметившись 11 забитыми мячами и 7 голевыми передачами.

В Украине Райлян занимался в академиях «Карпат», «Руха» и «Мункача», но летом 2022 года перебрался в итальянский «Сорболо».

Ранее сообщалось, что 18-летним украинским защитником Максимом Стрюковым интересуется «Брайтон».