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Сборная УКРАИНЫ
27 февраля 2024, 21:55 | Обновлено 27 февраля 2024, 22:08
433
0

КУЧЕРЯВЫЙ: «Это моя мечта – получить шанс сыграть за Украину на Олимпиаде»

Хавбек шотландского «Сент-Джонстона» – кандидат в олимпийскую сборную

27 февраля 2024, 21:55 | Обновлено 27 февраля 2024, 22:08
433
0
КУЧЕРЯВЫЙ: «Это моя мечта – получить шанс сыграть за Украину на Олимпиаде»
ФИФА. Максим Кучерявый

Хавбек шотландского «Сент-Джонстона» и сборной Украины U-21 Максим Кучерявый, кандидат в олимпийскую сборную, рассказал об уникальной возможности выступить на Олимпийских играх 2024 в Париже.

«Хотя некоторые могут сказать, что футбол на Олимпийских играх не так масштабен, как на чемпионате мира или Европы, для меня он всегда был на очень высоком уровне. Я всегда хотел почувствовать, как это участвовать в Олимпиаде. Если я получу шанс, это станет воплощением моей мечты.

У нас в стране много очень хороших молодых игроков. Качество есть. Для меня это отличный опыт – быть вызванным в молодежную сборную. Теперь у нас испанский тренер Уная Мельгоса, и мы имеем возможность усваивать его идеи, добавляя их к идеям, которые каждый получает в своем клубе. Ты просто учишься, учишься и учишься. Я играю по всему полю, как опорный полузащитник, то как атакующий, левый или правый. Моя зона комфорта достаточно велика.

Для каждого игрока очень важно представлять свою страну, особенно в этот период. Наша сборная не может играть домашние поединки в Украине из-за войны. Мы выступали в Словакии и Испании, и на нас смотрели люди, которым пришлось уехать из Украины за границу. Мы видели их до и после матчей. И вы понимаете, как многое для них значит наблюдать за игрой своей команды. Просмотр Олимпийских игр доставит стране много радости. Я уверен, что все спортсмены Украины, которые примут участие в турнире, сделают все, чтобы наш народ гордился страной».

Осенью 2023 года Максим Кучерявый был вызван в сборную Украины U-21, которая под руководством Уная Мельгосы одержала 5 побед подряд в 5 матчах. Ранее молодежная сборная Украины под руководством Руслана Ротаня на Евро-2023 U-21 дошла до полуфинала и получила право на участие в Олимпийских играх 2024.

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Максим Кучерявый сборная Украины по футболу U-23 Олимпийские игры 2024 Руслан Ротань Унаи Мельгоса сборная Украины по футболу U-21 Сент-Джонстон
Источник ФИФА
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