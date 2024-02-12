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Молодежные турниры
12 февраля 2024, 17:23 | Обновлено 12 февраля 2024, 17:42
1463
0

Южная Америка. Определены еще два возможных соперника Украины на ОИ

Парагвай и Аргентина получили путевки на ОИ, оставив за бортом Бразилию

12 февраля 2024, 17:23 | Обновлено 12 февраля 2024, 17:42
1463
0
Южная Америка. Определены еще два возможных соперника Украины на ОИ
Getty Images/Global Images Ukraine

Стали известны еще два участника футбольного турнира среди мужских сборных на Олимпиаде-2024 в Париже.

Ими стали команды Парагвая и Аргентины, вошедшие в топ-2 квалификации Южной Америки. А вот сборная Бразилии, которая в финале Токио-202 одолела Испанию (2:1), на этот раз не прошла отбор, заняв в Южной Америке третье место.

Уже известны 12 из 16 команд-участниц мужского футбольного турнира Олимпийских игр 2024 года. Еще 4 сборные, которые получат лицензии на летние ОИ, определятся позже.

Ранее от Европы лицензии на летние Игры-2024 из-за молодежного Евро-2023 U-21 получили Украина, Испания и Израиль. Молодежная сборная Украины впервые добилась такого исторического успеха, победив Францию (3:1) в четвертьфинале Евро-2023 U-21.

Финальный раунд пройдет с 24 июля по 9 августа в 7 городах Франции: Париж, Марсель, Лион, Бордо, Сент-Этьен, Ницца и Нант.

По регламенту, на ОИ будут играть футболисты, родившиеся после 1 января 2001 года, плюс каждая команда может внести в заявку трех футболистов старше этого возраста.

Формат олимпийского турнира: 4 группы по 4 команды, по две лучшие выходят в плей-офф, затем – четвертьфиналы, полуфиналы, матч за третье место и финал, который состоится 9 августа в Париже на «Парк де Пренс».

Уже известны 12 из 16 сборных-участниц футбольного турнира ОИ-2024

  • Франция (хозяин)
  • Украина, Испания, Израиль (три команды от Европы)
  • Марокко, Египет, Мали (три команды от Африки)
  • США, Доминиканская Республика (две команды от зоны КОНКАКАФ)
  • Парагвай, Аргентина (две команды от Южной Америки)
  • Новая Зеландия (одна команда от Океании)
  • три команды от Азии (станут известны в мае 2024 года)
  • победитель плей-офф между четвертыми командами Африки (Гвинея) и Азии.

Футбол. Квалификация к ОИ-2024. Южная Америка

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Источник Sport.ua
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