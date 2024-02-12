Южная Америка. Определены еще два возможных соперника Украины на ОИ

Стали известны еще два участника футбольного турнира среди мужских сборных на Олимпиаде-2024 в Париже.

Ими стали команды Парагвая и Аргентины, вошедшие в топ-2 квалификации Южной Америки. А вот сборная Бразилии, которая в финале Токио-202 одолела Испанию (2:1), на этот раз не прошла отбор, заняв в Южной Америке третье место.

Уже известны 12 из 16 команд-участниц мужского футбольного турнира Олимпийских игр 2024 года. Еще 4 сборные, которые получат лицензии на летние ОИ, определятся позже.

Ранее от Европы лицензии на летние Игры-2024 из-за молодежного Евро-2023 U-21 получили Украина, Испания и Израиль. Молодежная сборная Украины впервые добилась такого исторического успеха, победив Францию (3:1) в четвертьфинале Евро-2023 U-21.

Финальный раунд пройдет с 24 июля по 9 августа в 7 городах Франции: Париж, Марсель, Лион, Бордо, Сент-Этьен, Ницца и Нант.

По регламенту, на ОИ будут играть футболисты, родившиеся после 1 января 2001 года, плюс каждая команда может внести в заявку трех футболистов старше этого возраста.

Формат олимпийского турнира: 4 группы по 4 команды, по две лучшие выходят в плей-офф, затем – четвертьфиналы, полуфиналы, матч за третье место и финал, который состоится 9 августа в Париже на «Парк де Пренс».

Уже известны 12 из 16 сборных-участниц футбольного турнира ОИ-2024

Франция (хозяин)

(хозяин) Украина , Испания , Израиль (три команды от Европы)

, , (три команды от Европы) Марокко , Египет , Мали (три команды от Африки)

, , (три команды от Африки) США , Доминиканская Республика (две команды от зоны КОНКАКАФ)

, (две команды от зоны КОНКАКАФ) Парагвай , Аргентина (две команды от Южной Америки)

, (две команды от Южной Америки) Новая Зеландия (одна команда от Океании)

(одна команда от Океании) три команды от Азии (станут известны в мае 2024 года)

победитель плей-офф между четвертыми командами Африки (Гвинея) и Азии.

Футбол. Квалификация к ОИ-2024. Южная Америка