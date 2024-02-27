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  4. ПАОЛИНИ: «Волна популярности, которую запустил Синнер, помогла и женщинам»
WTA
27 февраля 2024, 21:35 |
164
0

ПАОЛИНИ: «Волна популярности, которую запустил Синнер, помогла и женщинам»

Жасмин призналась, что в Италии спортсменок немного игнорируют

27 февраля 2024, 21:35 |
164
0
ПАОЛИНИ: «Волна популярности, которую запустил Синнер, помогла и женщинам»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жасмин Паолини

Чемпионка турнира WTA 1000 в Дубае Жасмин Паолини оценила вклад Янника Синнера в развитие тенниса в Италии.

«В Италии спортсменок немного игнорируют. Это проблема культуры – глубокая и сложная. И нужно еще много времени, чтобы ее разрешить.

В любом случае волна популярности тенниса, которую запустил Синнер, помогла и женщинам», – сказала теннисистка в интервью La Gazzetta dello Sport.

Отметим, что Синнер выиграл Открытый чемпионат Австралии в одиночном разряде, став первым итальянцем, которому это удалось.

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Жасмин Паолини Янник Синнер
Источник Twitter
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