WTA27 февраля 2024, 21:35 |
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ПАОЛИНИ: «Волна популярности, которую запустил Синнер, помогла и женщинам»
Жасмин призналась, что в Италии спортсменок немного игнорируют
27 февраля 2024, 21:35 |
164
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Чемпионка турнира WTA 1000 в Дубае Жасмин Паолини оценила вклад Янника Синнера в развитие тенниса в Италии.
«В Италии спортсменок немного игнорируют. Это проблема культуры – глубокая и сложная. И нужно еще много времени, чтобы ее разрешить.
В любом случае волна популярности тенниса, которую запустил Синнер, помогла и женщинам», – сказала теннисистка в интервью La Gazzetta dello Sport.
Отметим, что Синнер выиграл Открытый чемпионат Австралии в одиночном разряде, став первым итальянцем, которому это удалось.
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