Ванат возглавил список бомбардиров сезона УПЛ по системе гол+пас

Нападающий «Динамо» Владислав Ванат возглавляет список бомбардиров текущего сезона УПЛ по системе гол+пасс.

Игрок киевской команды за 15 матчей в сезоне УПЛ забил 9 голов и отдал 6 ассистов (15 результативных действий).

На втором месте в рейтинге – хавбек «Динамо» Виталий Буяльский, у которого на одно результативное действие меньше (7 голов + 7 ассистов).

Рейтинг игроков по системе гол+пас:

1. Владислав Ванат (Динамо): 9+6=15

2. Виталий Буяльский (Динамо): 7+7=14

3. Илья Квасница (Рух): 5+5=10

4. Олег Кожушко (Кривбасс): 7+2=9

5. Андрей Штогрин (Черноморец): 7+2=9

6. Дмитрий Крыськив (Шахтер): 4+5=9

7. Александр Филиппов (Днепр-1): 6+2=8

8. Максим Задерака (Кривбасс): 6+2=8

9. Юрий Климчук (Рух): 5+3=8

10. Руслан Степанюк (Ворскла): 5+3=8

Также Ванат лидирует в списке голеадоров сезона УПЛ (9 забитых мячей), опережая Буяльского, Кожушко и Штогрина (по 7).

Лучшие голеадоры сезона УПЛ 2023/24