Ванат возглавил список бомбардиров сезона УПЛ по системе гол+пас
Игрок «Динамо» за 15 матчей в сезоне УПЛ забил 9 голов и отдал 6 ассистов
Нападающий «Динамо» Владислав Ванат возглавляет список бомбардиров текущего сезона УПЛ по системе гол+пасс.
Игрок киевской команды за 15 матчей в сезоне УПЛ забил 9 голов и отдал 6 ассистов (15 результативных действий).
На втором месте в рейтинге – хавбек «Динамо» Виталий Буяльский, у которого на одно результативное действие меньше (7 голов + 7 ассистов).
Рейтинг игроков по системе гол+пас:
- 1. Владислав Ванат (Динамо): 9+6=15
- 2. Виталий Буяльский (Динамо): 7+7=14
- 3. Илья Квасница (Рух): 5+5=10
- 4. Олег Кожушко (Кривбасс): 7+2=9
- 5. Андрей Штогрин (Черноморец): 7+2=9
- 6. Дмитрий Крыськив (Шахтер): 4+5=9
- 7. Александр Филиппов (Днепр-1): 6+2=8
- 8. Максим Задерака (Кривбасс): 6+2=8
- 9. Юрий Климчук (Рух): 5+3=8
- 10. Руслан Степанюк (Ворскла): 5+3=8
Также Ванат лидирует в списке голеадоров сезона УПЛ (9 забитых мячей), опережая Буяльского, Кожушко и Штогрина (по 7).
Лучшие голеадоры сезона УПЛ 2023/24
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