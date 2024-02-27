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Украина. Премьер лига
27 февраля 2024, 21:05 | Обновлено 27 февраля 2024, 21:17
363
0

Ванат возглавил список бомбардиров сезона УПЛ по системе гол+пас

Игрок «Динамо» за 15 матчей в сезоне УПЛ забил 9 голов и отдал 6 ассистов

27 февраля 2024, 21:05 | Обновлено 27 февраля 2024, 21:17
363
0
Ванат возглавил список бомбардиров сезона УПЛ по системе гол+пас
ФК Динамо. Владислав Ванат

Нападающий «Динамо» Владислав Ванат возглавляет список бомбардиров текущего сезона УПЛ по системе гол+пасс.

Игрок киевской команды за 15 матчей в сезоне УПЛ забил 9 голов и отдал 6 ассистов (15 результативных действий).

На втором месте в рейтинге – хавбек «Динамо» Виталий Буяльский, у которого на одно результативное действие меньше (7 голов + 7 ассистов).

Рейтинг игроков по системе гол+пас:

  • 1. Владислав Ванат (Динамо): 9+6=15
  • 2. Виталий Буяльский (Динамо): 7+7=14
  • 3. Илья Квасница (Рух): 5+5=10
  • 4. Олег Кожушко (Кривбасс): 7+2=9
  • 5. Андрей Штогрин (Черноморец): 7+2=9
  • 6. Дмитрий Крыськив (Шахтер): 4+5=9
  • 7. Александр Филиппов (Днепр-1): 6+2=8
  • 8. Максим Задерака (Кривбасс): 6+2=8
  • 9. Юрий Климчук (Рух): 5+3=8
  • 10. Руслан Степанюк (Ворскла): 5+3=8

Также Ванат лидирует в списке голеадоров сезона УПЛ (9 забитых мячей), опережая Буяльского, Кожушко и Штогрина (по 7).

Лучшие голеадоры сезона УПЛ 2023/24

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Владислав Ванат Динамо Киев бомбардиры лучший бомбардир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Рух Львов Кривбасс Кривой Рог Черноморец Одесса Шахтер Донецк Днепр-1 Ворскла Полтава Виталий Буяльский Илья Квасница Олег Кожушко Андрей Штогрин Дмитрий Крыськив Александр Филиппов Максим Задерака Юрий Климчук Руслан Степанюк
Источник УПЛ-ТВ
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