Турнирная таблица УПЛ. Кто лидирует после рестарта чемпионата?

С 23 по 26 февраля состоялся 18-й тур Украинской Премьер-лиги.

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Лидером является криворожский «Кривбасс» (37 очков). Далее идут «Днепр-1» (35) и «Полесье» (33).

Донецкий «Шахтер» имеет 32 очка и две игры в запасе. Пятым идет киевское «Динамо» (31) и имеет три матча в резерве.

Внизу турнирной таблицы чемпионата Украины находятся «Верес» (12 баллов) и «Минай» (7).

🏆 Украинская Премьер-лига. 18-й тур

🔹23.02. 15:30. ЛНЗ Черкассы – Кривбасс – 0:3

– 0:3 🔹25.02. 13:00. Днепро-1 – Минай – 1:1

🔹25.02. 13:00. Верес – Колос – 0:2

– 0:2 🔹25.02. 15:30. Металлист 1925 – Динамо – 2:4

– 2:4 🔹25.02. 18:00. Рух – Полесье – 1:1

🔹26.02. 13:00. Александрия – Шахтер – 0:0

🔹26.02. 13:00. Заря – Ворскла – 1:0

– Ворскла – 1:0 🔹26.02. 15:30. Оболонь – Черноморец – 1:1

Турнирная таблица УПЛ