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Украина. Премьер лига
26 февраля 2024, 21:23 | Обновлено 26 февраля 2024, 21:36
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Турнирная таблица УПЛ. Кто лидирует после рестарта чемпионата?

Лидером является «Кривбасс», далее идут «Днепр-1» и «Полесье»

26 февраля 2024, 21:23 | Обновлено 26 февраля 2024, 21:36
2100
0
Турнирная таблица УПЛ. Кто лидирует после рестарта чемпионата?
УПЛ

С 23 по 26 февраля состоялся 18-й тур Украинской Премьер-лиги.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Лидером является криворожский «Кривбасс» (37 очков). Далее идут «Днепр-1» (35) и «Полесье» (33).

Донецкий «Шахтер» имеет 32 очка и две игры в запасе. Пятым идет киевское «Динамо» (31) и имеет три матча в резерве.

Внизу турнирной таблицы чемпионата Украины находятся «Верес» (12 баллов) и «Минай» (7).

🏆 Украинская Премьер-лига. 18-й тур

  • 🔹23.02. 15:30. ЛНЗ Черкассы – Кривбасс – 0:3
  • 🔹25.02. 13:00. Днепро-1 – Минай – 1:1
  • 🔹25.02. 13:00. Верес – Колос – 0:2
  • 🔹25.02. 15:30. Металлист 1925 – Динамо – 2:4
  • 🔹25.02. 18:00. Рух – Полесье – 1:1
  • 🔹26.02. 13:00. Александрия – Шахтер – 0:0
  • 🔹26.02. 13:00. Заря – Ворскла – 1:0
  • 🔹26.02. 15:30. Оболонь – Черноморец – 1:1

Турнирная таблица УПЛ

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Источник Sport.ua
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