Определены претенденты на наилучшего игрока и тренера 18-го тура УПЛ

Определены претенденты на лучшего игрока и тренера 18 тура Украинской Премьер-лиги.

На первом этапе прошел опрос спортивных журналистов и партнеров УПЛ. Своих номинантов после 18 тура назвали украинские спортивные СМИ, среди которых и Sport.ua.

В список претендентов на награду лучшему игроку 18-го тура вошли:

Владислав Ванат («Динамо»)

Яков Башич («Заря»)

Андрей Тотовицкий («Колос»)

Иван Калюжный («Александрия»)

В список претендентов на награду лучшему тренеру 18-го тура вошли: