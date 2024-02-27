Украина. Премьер лига27 февраля 2024, 20:43 | Обновлено 27 февраля 2024, 20:47
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Определены претенденты на наилучшего игрока и тренера 18-го тура УПЛ
Топ-4: Владислав Ванат, Яков Башич, Иван Калюжный, Андрей Тотовицкий
27 февраля 2024, 20:43 | Обновлено 27 февраля 2024, 20:47
362
0
Определены претенденты на лучшего игрока и тренера 18 тура Украинской Премьер-лиги.
На первом этапе прошел опрос спортивных журналистов и партнеров УПЛ. Своих номинантов после 18 тура назвали украинские спортивные СМИ, среди которых и Sport.ua.
В список претендентов на награду лучшему игроку 18-го тура вошли:
- Владислав Ванат («Динамо»)
- Яков Башич («Заря»)
- Андрей Тотовицкий («Колос»)
- Иван Калюжный («Александрия»)
В список претендентов на награду лучшему тренеру 18-го тура вошли:
- Александр Шовковский («Динамо»)
- Юрий Вернидуб («Кривбасс»)
- Желько Любенович («Минай»)
- Руслан Ротань («Александрия»)
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