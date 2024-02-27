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Украина. Премьер лига
27 февраля 2024, 20:43 | Обновлено 27 февраля 2024, 20:47
362
0

Определены претенденты на наилучшего игрока и тренера 18-го тура УПЛ

Топ-4: Владислав Ванат, Яков Башич, Иван Калюжный, Андрей Тотовицкий

27 февраля 2024, 20:43 | Обновлено 27 февраля 2024, 20:47
362
0
Определены претенденты на наилучшего игрока и тренера 18-го тура УПЛ
УПЛ

Определены претенденты на лучшего игрока и тренера 18 тура Украинской Премьер-лиги.

На первом этапе прошел опрос спортивных журналистов и партнеров УПЛ. Своих номинантов после 18 тура назвали украинские спортивные СМИ, среди которых и Sport.ua.

В список претендентов на награду лучшему игроку 18-го тура вошли:

  • Владислав Ванат («Динамо»)
  • Яков Башич («Заря»)
  • Андрей Тотовицкий («Колос»)
  • Иван Калюжный («Александрия»)

В список претендентов на награду лучшему тренеру 18-го тура вошли:

  • Александр Шовковский («Динамо»)
  • Юрий Вернидуб («Кривбасс»)
  • Желько Любенович («Минай»)
  • Руслан Ротань («Александрия»)

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу лучший игрок лучший тренер Владислав Ванат Иван Калюжный Андрей Тотовицкий Динамо Киев Заря Луганск Александрия Колос Ковалевка Александр Шовковский Юрий Вернидуб Руслан Ротань Желько Любенович Кривбасс Кривой Рог Минай
Источник УПЛ
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