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Сборная УКРАИНЫ
27 февраля 2024, 20:13 | Обновлено 27 февраля 2024, 21:25
2680
7

Источник: Ротань не планирует вызывать Ярмоленко и Цыганкова на Олимпиаду

О ситуации с олимпийской сборной рассказал Цыганык

27 февраля 2024, 20:13 | Обновлено 27 февраля 2024, 21:25
2680
7
Источник: Ротань не планирует вызывать Ярмоленко и Цыганкова на Олимпиаду
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

По информации журналиста Игоря Цыганыка, в олимпийской сборной Украины не стоит ждать лидеров национальной команды Андрея Ярмоленко, Александра Зинченко, Виктора Цыганкова и других, кого можно включить в квоту из трех игроков, которые не подходят по возрасту.

«Не думаю, что в квоту трех игроков вне возраста тренер будет выбирать Ярмоленко, Довбика, Цыганкова или Зинченко. Выбор будет среди тех, кто уже по возрасту не подходит, но они прошли этот путь и завоевали путевку на Олимпиаду. Тот же Артем Бондаренко».

«Я знаю, что Ротань рассматривает возможность приглашения только тех игроков вне возрастного лимита, которые принимали участие в борьбе за выход на Игры. Те ребята, которые на Евро U-21 могли играть, но по возрасту на Олимпиаду не проходят», — сказал Цыганык.

Сборная Украины узнает своих соперников на групповом этапе Олимпиаде 21 марта.

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сборная Украины по футболу Игорь Цыганык Олимпийские игры 2024 Андрей Ярмоленко Александр Зинченко Виктор Цыганков сборная Украины по футболу U-23 Руслан Ротань
Источник Циганик LIVE
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Комментарии 7
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samird
Ну це справедливо. 
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Iigor6583
Циганик все знає, як і Леоненко. Усюди сує свої п'ять копійок.
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+2
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anacreon
Ярмоленко, звичайно, надто старий. Але в принципі спокійно можна викликати когось молодше. Для хорошого результату треба сильних гравців. Забарний в захист. Довбик в напад. Циганкова спокійно можна брати третім.
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+1
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Мішка Тайсон
А Коноплянка?
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