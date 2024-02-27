Источник: Ротань не планирует вызывать Ярмоленко и Цыганкова на Олимпиаду

По информации журналиста Игоря Цыганыка, в олимпийской сборной Украины не стоит ждать лидеров национальной команды Андрея Ярмоленко, Александра Зинченко, Виктора Цыганкова и других, кого можно включить в квоту из трех игроков, которые не подходят по возрасту.

«Не думаю, что в квоту трех игроков вне возраста тренер будет выбирать Ярмоленко, Довбика, Цыганкова или Зинченко. Выбор будет среди тех, кто уже по возрасту не подходит, но они прошли этот путь и завоевали путевку на Олимпиаду. Тот же Артем Бондаренко».

«Я знаю, что Ротань рассматривает возможность приглашения только тех игроков вне возрастного лимита, которые принимали участие в борьбе за выход на Игры. Те ребята, которые на Евро U-21 могли играть, но по возрасту на Олимпиаду не проходят», — сказал Цыганык.

Сборная Украины узнает своих соперников на групповом этапе Олимпиаде 21 марта.