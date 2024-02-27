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  4. Пегула рассказала, почему уволила тренера, с которым выиграла все титулы
WTA
27 февраля 2024, 20:12 |
285
0

Пегула рассказала, почему уволила тренера, с которым выиграла все титулы

Джессика приняла сложное для себя решение

27 февраля 2024, 20:12 |
285
0
Пегула рассказала, почему уволила тренера, с которым выиграла все титулы
Getty Images/Global Images Ukraine. Дэвид Уитт и Джессика Пегула

Пятая ракетка мира Джессика Пегула заявила, что ее решение расстаться с многолетним тренером Дэвидом Уиттом «произошло само собой», и теперь она прибегла к помощи двух бывших специалистов по парному разряду.

«Я почувствовала, что мне нужно что-то другое. Мне только что исполнилось 30 лет, так что я чувствую, что приближаюсь к завершению карьеры. Мне нужно было принять несколько сложных решений и попробовать что-то другое.

Я не хотела жалеть о том, что не сделала этого. Я думаю, это произошло само собой.

Сейчас я работаю с Марком Мерклейном и Марком Ноулзом. Оба они не могут путешествовать полный рабочий день, поэтому я пытаюсь решить этот вопрос. Но один из них базируется в Бока-Ратоне, что очень удобно, поскольку я живу именно там. Было приятно иметь такую возможность.

Марк Ноулз находится в Далласе, и я провела там неделю. Это было здорово. Мне нравится совместная работа, когда я чувствую, что могу поговорить с несколькими людьми и получить разные отзывы», – сказала Пегула.

Отметим, что под руководством Уитта Пегула выиграла все свои 4 титула WTA, а также заходила в топ-3 мирового рейтинга.

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Джессика Пегула
Источник Ubitennis
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