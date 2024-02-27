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Украина. Премьер лига
27 февраля 2024, 20:09 |
194
0

Даниил ВАРАКУТА: «Хотим порадовать наших военных своей игрой»

Вратарь «Черноморца» прокомментировал ничью против «Оболони»

27 февраля 2024, 20:09 |
194
0
Даниил ВАРАКУТА: «Хотим порадовать наших военных своей игрой»
SIU. Даниил Варакута

Вратарь одесского «Черноморца» Даниил Варакута прокомментировал ничью против киевской «Оболони» (1:1) в матче 18-го тура УПЛ.

– Вы довольны ничьей с «пивоварами», учитывая игру, которая была на стадионе «Оболонь-Арена»?

– Нет, не довольны. Мы всегда хотим побеждать. Хорошо, что сегодня не проиграли.

– В первом тайме хозяева практически все 45 минут провели в атаке и нанесли 11 ударов по вашим воротам. Как это объяснить?

– Эта лишь первая официальная игра была для нас. Уверен, мы сделаем определенные выводы. Думаю, что плотнее надо играть во время обороны.

– Игра «Черноморца» после перерыва стала другой. Что посоветовал Роман Григорчук?

– Наш наставник хороший мотиватор. Он сказал, что надо изменить, речь идет о тактике.

– Андрей Штогрин сказал после финального свистка, что ты лучший игрок «Черноморца» в этой встрече. Ты согласен с капитаном?

– Нет. Он сравнял счет в конце поединка и принес нам ничью. Штогрин – лучший игрок «Черноморца».

– Вы одними из первых собрались после отпуска, провели сборы. Ждали старта в УПЛ?

– Очень ждали. И болельщики ждали первые официальные матчи. Видели сколько болельщиков было сегодня на трибунах. На игре в Киеве были военные. Я видел и фанов «Черноморца» на трибунах. Все мы хотим порадовать наших военных своей игрой. Все мои партнеры им очень благодарны.

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чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Оболонь - Черноморец
Источник Sportarena
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