Андрей ШТОГРИН: «Слава Богу, что мы сумели завоевать очко против Оболони»

Нападающий одесского «Черноморца» Андрей Штогрин прокомментировал ничью против киевской «Оболони» (1:1) в матче 18-го тура УПЛ.

– Андрей, ваши эмоции до игры и после матча сильно отличаются?

– Да, достаточно сильно. Эмоций очень много. Была непростая игра для нас, однако, скажем спасибо Богу, мы смогли завоевать одно очко в игре против киевлян.

– Исторически «Черноморцу» трудно играть против «Оболони»?

– Особенно трудно нам играть в Киеве против «Оболони». У них хорошая команда и мы действительно рады полученному баллу.

– Как бы ты прокомментировал статистику первого тайма, в котором «Оболонь» нанесла 11 ударов по воротам одесситов, из них 4 были в ворота, а у вашей команды не было ни одного удара по воротам.

– Это игра, где все бывает. Хозяева настроились на первый официальный матч в этом году, но имеем голкипера, который все отбил.

– Варакута – лучший футболист «Черноморца» в этом матче?

– Думаю, да.

– В перерыве игры Роман Григорчук вносил корректировки?

– Наш главный тренер дал нам несколько советов, и во втором тайме мы уже лучше выглядели на футбольном поле.

– Андрей, вспомни твой гол под занавес поединка, который и принес ничью «Черноморцу»?

– Я ждал этого момента. У Авагимяна хорошая подача и мне удалось ускользнуть от внимания соперника и точно пробить по воротам.

– Кто-то из новичков вашей команды смог проявить себя?

– Не буду никого выделять, ребятам еще нужно время для адаптации. Думаю, в будущем они помогут команде.

– Ты, как капитан, можешь озвучить задачи команды на второй круг?

– Мы постараемся радовать наших поклонников в каждой игре.

– В следующем туре вам снова играть в Киеве, против «Динамо». Видели, как они обыграли «Металлист 1925»?

– Конечно. Но уже разбирать игру следующего соперника будем дома, в Одессе. Единственное, что скажу сейчас, динамовцы очень здорово выглядели в первом матче.