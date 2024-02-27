Андрей ШТОГРИН: «Слава Богу, что мы сумели завоевать очко против Оболони»
Нападающий «Черноморца» прокомментировал ничью против киевской команды
Нападающий одесского «Черноморца» Андрей Штогрин прокомментировал ничью против киевской «Оболони» (1:1) в матче 18-го тура УПЛ.
– Андрей, ваши эмоции до игры и после матча сильно отличаются?
– Да, достаточно сильно. Эмоций очень много. Была непростая игра для нас, однако, скажем спасибо Богу, мы смогли завоевать одно очко в игре против киевлян.
– Исторически «Черноморцу» трудно играть против «Оболони»?
– Особенно трудно нам играть в Киеве против «Оболони». У них хорошая команда и мы действительно рады полученному баллу.
– Как бы ты прокомментировал статистику первого тайма, в котором «Оболонь» нанесла 11 ударов по воротам одесситов, из них 4 были в ворота, а у вашей команды не было ни одного удара по воротам.
– Это игра, где все бывает. Хозяева настроились на первый официальный матч в этом году, но имеем голкипера, который все отбил.
– Варакута – лучший футболист «Черноморца» в этом матче?
– Думаю, да.
– В перерыве игры Роман Григорчук вносил корректировки?
– Наш главный тренер дал нам несколько советов, и во втором тайме мы уже лучше выглядели на футбольном поле.
– Андрей, вспомни твой гол под занавес поединка, который и принес ничью «Черноморцу»?
– Я ждал этого момента. У Авагимяна хорошая подача и мне удалось ускользнуть от внимания соперника и точно пробить по воротам.
– Кто-то из новичков вашей команды смог проявить себя?
– Не буду никого выделять, ребятам еще нужно время для адаптации. Думаю, в будущем они помогут команде.
– Ты, как капитан, можешь озвучить задачи команды на второй круг?
– Мы постараемся радовать наших поклонников в каждой игре.
– В следующем туре вам снова играть в Киеве, против «Динамо». Видели, как они обыграли «Металлист 1925»?
– Конечно. Но уже разбирать игру следующего соперника будем дома, в Одессе. Единственное, что скажу сейчас, динамовцы очень здорово выглядели в первом матче.
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