Барселона оформит долгосрочный контракт с 16-летним вундеркиндом

Каталонская «Барселона» твердо намерена продлить контракт со своим воспитанником, 16-летним хавбеком Ламином Ямалем.

Футбольный вундеркинд последний раз подписывал соглашение с «блау-гранас» в октябре прошлого года, но, согласно регламенту испанской Ла Лиги, несовершеннолетние игроки могут иметь контракты с профессиональными клубами на срок не более трех лет. Таким образом, «Барселона» прописала в договоре, что по достижении 18-летнего возраста в 2025-м Ямал подпишет контракт на последующие пять лет и будет выступать в столице Каталонии как минимум до 2030-го.

Отметим, что в нынешнем сезоне Ямал провел за «Барселону» 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 мячей и отдал 7 результативных передач.