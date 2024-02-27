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  4. У Де Дзерби проблемы. Брайтон потерял ключевого игрока до конца сезона
Англия
27 февраля 2024, 16:59 |
114
0

У Де Дзерби проблемы. Брайтон потерял ключевого игрока до конца сезона

У Каору Митомы травма спины

27 февраля 2024, 16:59 |
114
0
У Де Дзерби проблемы. Брайтон потерял ключевого игрока до конца сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Каору Митома

Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби сообщил о том, что один из лидеров команды, левый вингер Каору Митома, выбыл до конца текущего сезона из-за травмы спины:

«Думаю, мы потеряли Митому до конца сезона. Это большая проблема. Думаю, он пропустит два-три месяца и сезон для него завершен», – заявил Де Дзерби.

В нынешнем сезоне на счету Каору Митомы 3 гола и 6 ассистов в 26 матчах за «Брайтон» во всех турнирах. В октябре прошлого года 26-летний японец продлил контракт с «Брайтоном» до лета 2027 года.

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Роберто Де Дзерби Брайтон Каору Митома травма травма спины
Источник The Athletic
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