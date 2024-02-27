У Де Дзерби проблемы. Брайтон потерял ключевого игрока до конца сезона

Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби сообщил о том, что один из лидеров команды, левый вингер Каору Митома, выбыл до конца текущего сезона из-за травмы спины:

«Думаю, мы потеряли Митому до конца сезона. Это большая проблема. Думаю, он пропустит два-три месяца и сезон для него завершен», – заявил Де Дзерби.

В нынешнем сезоне на счету Каору Митомы 3 гола и 6 ассистов в 26 матчах за «Брайтон» во всех турнирах. В октябре прошлого года 26-летний японец продлил контракт с «Брайтоном» до лета 2027 года.