Англия27 февраля 2024, 15:09 |
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Жузеп ГВАРДИОЛА: «Мне бы очень хотелось, чтобы Де Брюйне остался»
Тренер «Манчестер Сити» – о будущем лидера команды
27 февраля 2024, 15:09 |
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Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола ответил на вопрос относительно будущего бельгийского полузащитника Кевина Де Брюйне:
«Это вопрос к нему. Мне бы очень хотелось, чтобы Кевин остался, но я не знаю... Не знаю, есть ли по нему конкретное предложение, хотят ли его приобрести клубы из Саудовской Аравии. Я бы хотел, чтобы он остался в «Сити» до конца карьеры, но у каждого свои планы».
Контракт Де Брюйне с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2025 года.
Ранее Гвардиола заявил о своем желании поработать со сборной.
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