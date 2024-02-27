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  4. Жузеп ГВАРДИОЛА: «Мне бы очень хотелось, чтобы Де Брюйне остался»
Англия
27 февраля 2024, 15:09 |
225
0

Жузеп ГВАРДИОЛА: «Мне бы очень хотелось, чтобы Де Брюйне остался»

Тренер «Манчестер Сити» – о будущем лидера команды

27 февраля 2024, 15:09 |
225
0
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Мне бы очень хотелось, чтобы Де Брюйне остался»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола ответил на вопрос относительно будущего бельгийского полузащитника Кевина Де Брюйне:

«Это вопрос к нему. Мне бы очень хотелось, чтобы Кевин остался, но я не знаю... Не знаю, есть ли по нему конкретное предложение, хотят ли его приобрести клубы из Саудовской Аравии. Я бы хотел, чтобы он остался в «Сити» до конца карьеры, но у каждого свои планы».

Контракт Де Брюйне с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2025 года.

Ранее Гвардиола заявил о своем желании поработать со сборной.

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Жузеп Гвардиола Кевин де Брюйне Манчестер Сити
Источник ESPN
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