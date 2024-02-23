«Не знаю, кому я нужен»: Гвардиола заявил о желании поработать со сборной

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признался, что хотел бы в будущем поработать с национальной командой.

«Я бы хотел подготовить национальную команду к чемпионату мира или чемпионату Европы. Я бы этого хотел.

Какую сборную предпочел бы тренировать? Я не знаю, кому я нужен! Чтобы работать в национальной команде, вас должны хотеть, как и в случае с клубом.

Мне бы хотелось получить опыт тренерства на чемпионате мира или Европы, или на Кубке Америки, или на каком-либо другом турнире. Мне бы этого хотелось. Я не знаю, когда это будет, если это будет, — через 5, 10 или 15 лет, но я бы хотел получить опыт работы на чемпионате мира», — цитирует Гвардиолу Goal.