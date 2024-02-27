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  4. ВИДЕО. Мудрик эмоционально отреагировал на поражение в финале Кубка лиги
Англия
27 февраля 2024, 15:10 |
787
2

ВИДЕО. Мудрик эмоционально отреагировал на поражение в финале Кубка лиги

Украинский вингер «Челси» был взбешен из-за неудачи

27 февраля 2024, 15:10 |
787
2
ВИДЕО. Мудрик эмоционально отреагировал на поражение в финале Кубка лиги
Getty Images/Global Images Ukraine

25 февраля 2024 года состоялся финальный матч Кубка английской лиги 2023/24, в котором встретились лондонский «Челси» и «Ливерпуль». Победу со счетом 1:0 одержала команда Юргена Клоппа.

Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик вышел на поле за несколько минут до завершения основного времени игры и полностью отыграл оба овер-тайма. Частично именно 23-летний футболист стал причиной поражения «Челси», ведь не сумел выиграть верховую борьбу у Вирджила ван Дейка, когда тот забил победный гол.

После игры болельщики сняли видео, на котором видно, как разъяренный Михаил направляется в подтрибунное помещение вместе с одноклубниками. Украинец не сдерживал эмоции, сильно ударив ногой об эмблему соревнования.

Ранее в сети появилось видео, на котором с Михаила Мудрика и Энцо Фернандеса смеются фанаты «Ливерпуля».

ВИДЕО. Мудрик эмоционально отреагировал на поражение в финале Кубка лиги

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Ливерпуль Михаил Мудрик Челси Кубок английской лиги по футболу Челси - Ливерпуль видео эмоции
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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RUX
А далі що? Про що думав Мудрик коли срав?
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0
Лига Конференций Без Динамо
Что-то инстасамка какая-то нервная, сторис не залились?
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-2
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