25 февраля 2024 года состоялся финальный матч Кубка английской лиги 2023/24, в котором встретились лондонский «Челси» и «Ливерпуль». Победу со счетом 1:0 одержала команда Юргена Клоппа.

Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик вышел на поле за несколько минут до завершения основного времени игры и полностью отыграл оба овер-тайма. Частично именно 23-летний футболист стал причиной поражения «Челси», ведь не сумел выиграть верховую борьбу у Вирджила ван Дейка, когда тот забил победный гол.

После игры болельщики сняли видео, на котором видно, как разъяренный Михаил направляется в подтрибунное помещение вместе с одноклубниками. Украинец не сдерживал эмоции, сильно ударив ногой об эмблему соревнования.

Ранее в сети появилось видео, на котором с Михаила Мудрика и Энцо Фернандеса смеются фанаты «Ливерпуля».

ВИДЕО. Мудрик эмоционально отреагировал на поражение в финале Кубка лиги