Алаба успеет восстановиться к старту Евро-2024

Восстановление защитника «Реала» Давида Алабы после разрыва крестообразных связок колена идет с опережением графика. Об этом сообщают испанские СМИ.

По их информации, 31-летний футболист успеет восстановиться к старту Евро-2024 и помочь сборной Австрии на турнире. На групповом этапе австрийцы сыграют с Нидерландами, Францией и одним из победителей квалификации.

Напомним, Алаба получил травму в декабре. Врачи прогнозировали, что восстановление займет 8 месяцев, что исключало возможность участия защитника в Евро-2024.