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  4. Алаба успеет восстановиться к старту Евро-2024
Чемпионат Европы
27 февраля 2024, 14:42 |
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Алаба успеет восстановиться к старту Евро-2024

Защитник «Реала» сможет помочь сборной Австрии

27 февраля 2024, 14:42 |
101
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Алаба успеет восстановиться к старту Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Алаба

Восстановление защитника «Реала» Давида Алабы после разрыва крестообразных связок колена идет с опережением графика. Об этом сообщают испанские СМИ.

По их информации, 31-летний футболист успеет восстановиться к старту Евро-2024 и помочь сборной Австрии на турнире. На групповом этапе австрийцы сыграют с Нидерландами, Францией и одним из победителей квалификации.

Напомним, Алаба получил травму в декабре. Врачи прогнозировали, что восстановление займет 8 месяцев, что исключало возможность участия защитника в Евро-2024.

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Давид Алаба Реал Мадрид травма травма колена сборная Австрии по футболу Евро-2024
Источник Relevo
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