Алаба перенес операцию. Пропускает остаток сезона и Евро-2024

«Реал» сообщил о том, что ведущий защитник команды Давид Алаба перенес операцию на колене. Игрок получил тяжелую травму в последнем матче чемпионата Испании.

Клуб оценивает сроки восстановления в восемь месяцев, а испанские СМИ пишут, что возвращение на поле может занять около девяти месяцев.

Так или иначе, а лидер сборной Австрии не сыграет на Евро-2024 и может пропустить старт подготовки к новому сезону.

В нынешнем сезоне Давид провел 17 матчей и сделал две результативные передачи.

Алаба стал вторым игроком мадридцев, который пропустит Евро. Ранее стало известно о том, что на чемпионате Европы не сыграет Тибо Куртуа.