Алаба перенес операцию. Пропускает остаток сезона и Евро-2024
Ведущий игрок мадридцев получил тяжелую травму
«Реал» сообщил о том, что ведущий защитник команды Давид Алаба перенес операцию на колене. Игрок получил тяжелую травму в последнем матче чемпионата Испании.
Клуб оценивает сроки восстановления в восемь месяцев, а испанские СМИ пишут, что возвращение на поле может занять около девяти месяцев.
Так или иначе, а лидер сборной Австрии не сыграет на Евро-2024 и может пропустить старт подготовки к новому сезону.
В нынешнем сезоне Давид провел 17 матчей и сделал две результативные передачи.
Алаба стал вторым игроком мадридцев, который пропустит Евро. Ранее стало известно о том, что на чемпионате Европы не сыграет Тибо Куртуа.
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