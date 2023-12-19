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  4. Алаба перенес операцию. Пропускает остаток сезона и Евро-2024
Испания
19 декабря 2023, 21:40 |
428
1

Алаба перенес операцию. Пропускает остаток сезона и Евро-2024

Ведущий игрок мадридцев получил тяжелую травму

19 декабря 2023, 21:40 |
428
1
Алаба перенес операцию. Пропускает остаток сезона и Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Алаба

«Реал» сообщил о том, что ведущий защитник команды Давид Алаба перенес операцию на колене. Игрок получил тяжелую травму в последнем матче чемпионата Испании.

Клуб оценивает сроки восстановления в восемь месяцев, а испанские СМИ пишут, что возвращение на поле может занять около девяти месяцев.

Так или иначе, а лидер сборной Австрии не сыграет на Евро-2024 и может пропустить старт подготовки к новому сезону.

В нынешнем сезоне Давид провел 17 матчей и сделал две результативные передачи.

Алаба стал вторым игроком мадридцев, который пропустит Евро. Ранее стало известно о том, что на чемпионате Европы не сыграет Тибо Куртуа.

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Реал Мадрид Давид Алаба чемпионат Испании по футболу сборная Австрии по футболу Евро-2024
Источник ФК Реал Мадрид
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Артур Отаманчук
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