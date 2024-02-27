Наполи хочет вернуть своего экс-тренера

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри летом может вернуться в «Наполи». Об этом сообщает итальянский ресурс Sport Mediaset.

Недавно «Наполи» возглавил Франческо Кальцона, которого рассматривают как временную кандидатуру. Кальцона ранее был ассистентом Сарри в «Наполи», и план руководства чемпионов Италии состоит в том, чтобы летом пригласить Сарри и вернуть Кальцону в его тренерский штаб.

Напомним, Сарри является уроженцем Неаполя. Он уже возглавлял «Наполи» в 2015 – 2018 годах.

Ранее сообщалось об интересе «Наполи» к тренеру «Ниццы» Франческо Фариоли.